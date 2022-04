Austin Powers – Il controspione è un film della celebre saga con protagonista Mike Myers. Una fortunatissima parodia dei primi film incentrati sul personaggio di James Bond, soprattutto quelli con Sean Connery nei panni di 007. Uscito al cinema nel 1997, è la prima di tre pellicole.

Ecco qual è la storia che per la prima volta ha fatto conoscere al grande pubblico Austin Powers. Mike Myers al suo massimo, con un’ironia forse oggi un po’ scomoda. Ecco cosa sapere su Austin Powers: International Man of Mystery, tradotto in Italia come Austin Powers – il controspione.

Austin Powers – il controspione trama e cast

Siamo nella Londra del 1967. Austin Powers è un giovane alla moda che ama frequentare molte feste e donne. Di giorno lavora come fotografo di moda, ma di notte si tramuta in una spia pronta a tutto per i bisogni della Corona. Dopo l’ennesima missione viene ibernato, ritrovandosi 30 anni nel futuro. Dovrà fronteggiare il suo nemico storico, il dottor Male.

Questi, con la sua multinazionale Virtucon, minaccia il mondo intero con il progetto Vulcano. Al fianco dell’agente protagonista vi è l’agente Vanessa, figlia di una delle sue amiche degli anni ’60. È particolarmente affascinante e il protagonista non può fare a meno di corteggiarla senza tregua. La coppia rappresenta l’unica e bizzarra speranza contro il malefico genio criminale. Si ritroveranno in grandi guai, tra donne robot e altri pericoli, con Austin che si renderà conto di dover controllare la propria sessualità per riuscire a far realmente colpo sulla propria partner.

Ecco il cast di Austin Powers – Il controspione:

Mike Myers: Austin Powers/Dottor Male

Elizabeth Hurley: Vanessa Kensington

Michael York: Basil Exposition

Robert Wagner: Numero 2

Seth Green: Scott Male

Mimi Rogers: Signora Kensington

Fabiana Udenio: Annabella Fagina

Mindy Sterling: Frau Farbissina

Paul Dillon: Patty O’Brien

Charles Napier: Comandante Gilmour

Will Ferrell: Mustafa

Joe Son: Incarico Casuale

Carrie Fisher: Terapeuta di gruppo

Clint Howard: Operatore Johnson

