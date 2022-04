Jovanotti I Love You Baby testo e significato canzone

I love you baby è la prima canzone estratta da Mediterraneo il nuovo EP di Jovanotti. Testo e significato del brano

Già presente nell’EP “La Primavera”, dal 21 marzo Jovanotti ha pubblicato una nuova versione della canzone “I love you baby”, questa volta con la produzione di Sixpm. Si tratta del primo singolo, accompagnato da un video ufficiale, per lanciare l’EP “Mediterraneo” uscito l’1 aprile. Così come annunciato da Jovanotti alla fine del 2021, nel corso dell’anno usciranno più progetti discografici che formeranno il cosiddetto “Disco del Sole”. In questo caso Mediterraneo è la seconda parte ed è composto da 8 brani più I Love You Baby e una differente versione della canzone Corpo a Corpo con Enzo Avitabile.

LEGGI ANCHE: Jova Beach Party 2022 date e biglietti: Jovanotti in concerto

Jovanotti I Love You Baby significato

I Love You Baby nella sua nuova produzione è stata presentata il 21 marzo ed è disponibile negli store digitali e in streaming. È una serenata rock ‘n’ roll con sfumature latine e Jovanotti canta l’amore per la sua donna. Non bisogna pensare alle altre persone, al loro modo di fare e ai tanti problemi, ciò che conta è “I love you baby”. Nel testo Lorenzo Cherubini fa riferimento alla canzone Can’t take my eyes off you di Gloria Gaynor, citando “quella canzone di tanti anni fa che sembra scritta ora”. In un post su Instagram ha spiegato di aver scritto I Love You Baby da un demo strumentale che mi aveva mandato Riccardo Onori, il suo chitarrista che gli aveva detto “mi è venuta questa idea musicale magari ci senti dentro una canzone”.

Jovanotti I Love You Baby testo

I giorni passano lenti

Se li conti uno per volta aspettando una svolta, baby

Bisogna che non ci pensi

Non guardare cosa fa l’altra gente, non lo sa, credi

Pare che di questi tempi

Tutti cercano di dare una colpa per spiegare

Cosa succede alle loro menti

Che si intrecciano a pensare, non riescono a volare.

Senti, c’è una canzone di tanti anni fa

Che sembra scritta ora

Non mi ricordo neanche più come fa

Ma il testo dice

Qualcosa come.

I love you, baby,

Più chiaro di così non c’era

I love you baby,

Lo canterò per te stasera

Domani e finché non vedrò

La luce dei tuoi occhi tornare nei tuoi occhi

La luce dei tuoi occhi tornare nei tuoi occhi.

La tua bellezza è potente

Ci puoi fare cose belle, anche fottere la gente

Le cose accadono sempre

Sulla strada per Damasco penso subito

Non è un incidente, sai com’è, dipende

Sul pacchetto delle Camel qualcuno non ci vede un bel niente

A te io affido i miei istinti

Soprattutto perché so quanto ami gli animali.

Senti, quella canzone di tanti anni fa

Che sembra scritta ora

Non mi ricordo neanche più come fa

Ma il testo dice

Qualcosa come.

I love you, baby,

Più chiaro di così non c’era

I love you, baby,

Lo canterò per te stasera

Domani e finché non vedrò

La luce dei tuoi occhi tornare nei tuoi occhi

La luce dei tuoi occhi tornare nei tuoi occhi

La luce dei tuoi occhi tornare nei tuoi occhi

La luce dei tuoi occhi tornare nei tuoi occhi.

Meno male che esisti

Che sennò ti avrei dovuto inventare da zero

Come fanno gli artisti

E invece sei qua, sei vera,

Che ti posso toccare, baciare, abbracciare

Amarti e litigare.

I love you, baby,

Più chiaro di così non c’era

I love you, baby,

Lo canterò per te stasera

Per sempre e finché non vedrò

La luce dei tuoi occhi tornare nei tuoi occhi

La luce dei tuoi occhi

I love you, baby

I love you, baby

I love you, baby.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI