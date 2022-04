La quinta puntata di Noi va in onda in prima serata su Rai 1 domenica 3 aprile, dalle ore 21.25. In questo nuovo appuntamento con il remake italiano di This is Us tutti i nodi iniziano a venire al pettine, aumentando l’esaltazione per il gran finale.

Nelle puntate precedenti di Noi abbiamo scoperto che Rebecca conosceva da sempre il padre naturale di Daniele, Mimmo. Il ragazzo è riuscito a conoscerlo, anche se è ora in fin di vita. Ha poi col tempo perdonato la madre per avergli tenuto nascosto tutto ciò. Cate è fidanzata ma vorrebbe perdere peso e Claudio, che sta sperimentando il teatro, vive una serie di esperienze complesse. Sappiamo inoltre che Pietro è morto (non è stato ancora svelato come) e Rebecca si è risposata con Michele, suo migliore amico.

Noi, anticipazioni quinta puntata

Nel primo episodio della quinta puntata di Noi siamo nel 1984 Rebecca e Pietro sono entusiasti all’idea di avere tre gemelli. Con l’avvicinarsi del giorno del parto, però, lei è sempre più preda degli ormoni. Il culmine viene toccato nel giorno del compleanno di Pietro. I due non sanno, però, che proprio in questo momento i tre decideranno di venire al mondo.

Nel presente i fratelli hanno tutti questioni da risolvere. Daniele ha problemi con un collega, mentre suo padre Mimmo è pronto a morire e intende interrompere le cure. Cate è assalita da molti dubbi sull’intervento per il bypass gastrico, mentre Claudio continua con le prova ma è stretto nella morsa tra Chiara e Ludovica.

Nel secondo episodio della quinta puntata di Noi siamo a Torino nel 2000. Rebecca ha ripreso a cantare, ora che i gemelli sono cresciuti. È in una band e ha meno tempo da dedicare alla famiglia. Pietro continua a mostrarsi molto attento nei suoi confronti ma lei è irrequieta. Vorrebbe la sua vita di prima ma non vuole deluderlo.

Nel presente Claudio vuole convincere Sofia delle proprie intenzioni. Intende fare sul serio e smetterla sia con Chiara che con Ludovica. Daniele continua ad avere problemi sul lavoro, fronteggiando un collega scorretto, mentre Cate è terrorizzata dai rischi dell’intervento, ma trova riparo tra le braccia di Teo.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI