Estefania Bernal prima e dopo: chirurgia FOTO

Estefania Bernal, scopriamo qualcosa in più sulla protagonista della sedicesima edizione dell’Isola dei famosi e se ha fatto ricorso alla chirurgia estetica.

Una delle protagoniste di questa sedicesima edizione dell’Isola dei famosi è senza dubbio Estefania Bernal. La modella argentina si sta affacciando da poco nel mondo della televisione italiana, raccogliendo però la pesante etichetta di “nuova Belen” considerando la provenienza geografica e una somiglianza che lascia davvero esterrefatti. Andiamo dunque a scoprire qualcosa in più su lei e sui suoi cambiamenti fisici.

Estefania Bernal prima

Classe 1995, Estefania nasce a Buenos Aires, nel quartiere di Almagro, e sin da giovane si fa conoscere in Argentina partecipando ad alcuni famosi programmi televisivi. Intanto, la ragazza intraprende anche la carriera da modella, vincendo nel 2016 il titolo di Miss Universo Argentina e iniziando a collaborare con diversi brand di intimo e posando per varie campagne pubblicitarie.

Il successo in Argentina si accompagna poi all’arrivo in Italia, dove Estefania continua il lavoro di modella ed esordisce anche in televisione, partecipando a Scherzi a parte sotto la conduzione di Enrico Papi.

Estefania Bernal oggi

Dopo l’esordio a Scherzi a parte, per Estefania arriva anche l’opportunità dell’Isola dei famosi, una vetrina in grado di darle sicuramente molta visibilità. In tanti sono stati colpiti dalla sua bellezza e come sempre si moltiplicano le domande sulla naturalezza di questa bellezza: vedendo anche foto del passato, non sembra proprio che ci sia la mano del chirurgo dietro l’aspetto della modella argentina, una bellezza incredibile e naturale.

Estefania stessa non ha mai parlato di eventuali operazioni cui si è sottoposta, quindi possiamo escludere che abbia fatto ricorso alla chirurgia, anche se chiaramente senza la conferma ufficiale della diretta interessata, che toglierebbe ogni dubbio.

