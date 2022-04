Nella Bolla trama e cast del film Netflix

Nella Bolla mostra un gruppo di attori costretto in isolamento in un hotel a causa del Covid-19. È questo l’incipit della commedia di Judd Apatow, che vede un ricco cast, da Karen Gillan a Pedro Pascal.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Nella Bolla, commedia che ha fatto il proprio esordio su Netflix l’1 aprile. Il titolo originale è The Bubble e fa ovvio riferimento allo stato di quarantena che in tanti hanno dovuto fronteggiare negli ultimi due anni, e che ha messo in ginocchio l’industria cinematografica.

Nella Bolla, trama e cast

Judd Apatow si mette alla prova, per la prima volta, con un film per Netflix. Nella Bolla occupa dunque un posto unico nella sua filmografia, visto l’approdo in streaming e non al cinema. Un progetto che lo ha visto impegnato su tutti i livelli, come regista, sceneggiatore e produttore.

Una commedia che prova a raccontare in maniera esilarante il dramma vissuto dal mondo cinematografico, che ha vissuto probabilmente la sua crisi peggiore in epoca moderna.

Costanti interruzioni, cast e crew in quarantena, rinvii in calendario e produzioni annullate. Se a ciò si aggiungono le chiusure dei cinema e le polemiche per i lanci in streaming, ecco servito il quasi tracollo di un settore colossale, che ora sta faticando per riprendersi.

Nella Bolla mostra un gruppo di attori e attrici bloccati in Inghilterra. Sono tutti rinchiusi all’interno di un albergo. Devono girare il sesto capitolo del franchise fittizio Cliff Beast, il cui tema cardine è rappresentato dai dinosauri.

Se sullo schermo si presentano come una celebre famiglia di eroi in lotta contro queste creature del passato, splendido ma terrificanti, dietro le quinte la storia cambia. Tutti i protagonisti sono in realtà irritabili, lascivi e sconsiderati. Sono sul punto di raggiungere il limite, quando costretti a trascorrere fin troppo tempi gli uni di fianco agli altri.

Le restrizioni vengono a volte allentate, considerando alcune riprese e, al tempo stesso, dando spazio a brandelli di vita privata di attori e attrici. La trama intreccia così aspetto pubblico e privato dei personaggi coinvolti.

Ecco il cast di Nella Bolla:

Karen Gillan: Carol Cobb Iris Apatow: Krystal Kris Pedro Pascal: Pedro Pascal Leslie Mann: Lauren Van Chance Fred Armisen: Darren Eigan David Duchovny: Dustin Mulray Keegan-Michael Key: Sean Knox Kate McKinnon: Paula Benedict Cumberbatch: se stesso



