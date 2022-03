Netflix: film e serie TV da vedere ad Aprile 2022

Il calendario Netflix di aprile 2022 è molto ricco e a dir poco interessante. Sono tanti i film e le serie TV in arrivo ma di seguito ne segnaleremo soltanto alcuni nuovi, consigliati. Titoli adatti a svariati tipi di spettatori. Pronti per un po’ di sano binge watching?

Da Bridgerton 2 a The Adam Project, ecco le uscite Netflix a aprile 2022 tra serie TV e film da non perdere. Un numero di titoli enorme per un mese di storie incredibili.

Aprile 2022, serie TV Netflix

Michela Giraud, la verità, lo giuro! – 6 aprile: Michela Giraud protagonista di uno speciale di stand-up comedy registrato durante un live nella sua Roma. Racconta la sua verità sulla vita con la solita autoironia che la contraddistingue da sempre. Uno show da non perdere.

Elite 5 – 8 aprile: Torniamo a mettere piede nei corridoi di Las Encinas. Un cadavere verrà ritrovato a darà il via a una serie di indagini molto complesse per alcuni protagonisti. C’è chi farà ritorno, anche da stagioni precedenti probabilmente, e chi ha detto addio per sempre alla serie. Scopriamo le nuove avventure di questa avvincente produzione spagnola, tra misteri, amori, scandali e omicidi.

Better Call Saul 6 (prima parte) – 19 aprile: parte 1 dell’ultima stagione dell’acclamata Better Call Saul, che è ormai riduttivo definire semplicemente come prequel spin-off di Breaking Bad. In questi episodi conclusivi si assisterà alla vera e propria trasformazione del protagonista, che passerà dall’essere Jimmy McGill a Saul Goodman.

Russian Doll 2 – 20 aprile: torna la black comedy ideata da Natasha Lyonne, Amy Poehler e Leslye Headland, dopo l’enorme successo del primo ciclo proposto su Netflix. La trama sarà ambientata quattro anni dopo gli avvenimenti narrati, con Nadia e Alan alle prese con una nuova avventura incredibilmente complessa.

Heartstopper – 22 aprile: prima stagione che adatta in parte la storia narrata da Alice Oseman nelle sue graphic novel. Due giovani ragazzi si incontrano, diventano amici e si innamorano. Charlie è molto pacato mentre Nick è uno sfegatato appassionato di rugby. Tutto nasce da un’improbabile amicizia che ben presto si tramuta in altro. I due, insieme al loro gruppo di amici, si ritroveranno a fronteggiare un percorso di scoperta interiore, aiutandosi a vicenda a scoprire la propria natura.

Ozark 4 (parte 2) – 29 aprile: si conclude così il viaggio della famiglia Byrde. La libertà dal cartello sembra ormai a un passo. Gli equilibri famigliari sono però inevitabilmente incrinati. Tutto ciò potrebbe portare i nostri protagonisti alla totale rovina.

Aprile 2022, film Netflix

Nella Bolla – 1 aprile: commedia di Jude Apatow dal cast stellare, con Karen Gillan e Pedro Pascal, tra gli altri. Il film segue un gruppo di attori e attrici isolati in un hotel nel corso della pandemia di Covid. Tutti impegnati in un faticoso sequel di un celebre franchise.

Metal Lords – 8 aprile: due giovani stringono amicizia a scuola e si ritrovano uniti dalla passione per il metal. Intendono formare una band ma faticano a trovare altri fan del genere. Durante la ricerca si ritrovano a coinvolgere una violoncellista, con cui dovranno imparare a collaborare per vincere la battaglia delle band.

Bubble – 28 aprile: anime ambientato a Tokyo, in un futuro alternativo che vede la gravità alterata da misteriose bolle piovute dal cielo. La vita dei giovani orfani è dominata dal parkour, reso più facile ed esaltare da questa situazione. Saltano da un palazzo all’altro, con numerosi gruppi pronti a sfidarsi. Hibiki però precipita in mare e viene salvato da Uta, una strana giovane che pare avere poteri misteriosi. Scoprono d’essere i soli a sentire un particolare suono, che sarà la chiave di una rivelazione sconvolgente.

