Nero a metà 3 riporta in televisione Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz, rispettivamente nei panni dell’ispettore Carlo Guerrieri e del vice ispettore Malik Soprani. Di cose ne sono cambiate dalla prima stagione e l’ultimo finale ha di certo regalato sorprese. Il primo episodio del nuovo ciclo riparte proprio da lì, ma pochi mesi dopo. Appuntamento fissato per le ore 21.25 su Rai 1, in prima serata.

Ai numerosi casi quotidiani, per così dire, si unisce un mistero che affonda le radici nella vita privata di Carlo. La sua ex moglie, Clara, sembra infatti sparita nel nulla. Un mistero che evidenzierà la distanza tra lui e sua figlia Alba.

Nero a metà 3 trama e cast

Nero a metà 3 riprende pochi mesi dopo la conclusione della seconda stagione. Clara ha pagato per il proprio reato, finendo in carcere, per poi ottenere la chance degli arresti domiciliari. Alba ha subito colto l’occasione per aprirle le porte di casa sua, così da recuperare un rapporto perso da tempo. Di colpo, però, Clara svanisce nel nulla.

L’approccio alla vicenda di padre e figlia è totalmente opposto. Carlo ritiene che si tratti dell’ennesimo comportamento deludente della donna, che pensa unicamente ai propri interessi. Per lei, invece, si tratta di un rapimento e la polizia dovrebbe occuparsene subito. Tutto ciò genera una crepa tra i due, ma alla fine Carlo si decide a indagare sul caso.

Un mistero che avvolge questa stagione, che vede Carlo carico di pressioni, essendo diventato definitivamente capo. Deve dunque riuscire a risolvere molti altri casi nel corso dei vari episodi. Gestire il tutto non sarà affatto facile. Muzo, intanto, sofferente per la morte di sua moglie, decide di dimettersi. Cantabella sta studiando per la promozione e Cinzia è nuovamente incinta.

Complessa, inoltre, la situazione sentimentale di Malik. Vi sono sentimenti irrisolti con Alba ma lui è andato a convivere con Monica. La coppia ha anche deciso di prendere in affido Alex. Carlo non sarà il solo a indagare, ovviamente, sulla sparizione di Clara. Il caso porterà il gruppo nel mondo dello spaccio e dello sfruttamento minorile.

Ecco il cast di Nero a metà 3:

Claudio Amendola è Carlo Guerrieri

Miguel Gobbo Diaz è Malik Soprani

Rosa Diletta Rossi è Alba Guerrieri

Fortunato Cerlino è Mario Muzo

Alessandro Sperduti è Marco Cantabella

Margherita Vicario è Cinzia Repola

Claudia Vismara è Monica Porta

Alessia Barela è Cristina Regelli

Angela Finocchiaro è Giovanna Di Castro

Daphne Scoccia è Ottavia Danti

Margherita Laterza è Clara Soldani

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI