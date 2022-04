Scopriamo chi è stato eliminato dall’Isola dei Famosi 2022 nella puntata di ieri sera 4 aprile, le percentuali del televoto e chi è in nomination

La quinta puntata dell’Isola dei Famosi 2022 ieri sera 4 aprile ha decretato il secondo eliminato definitivo di Playa Sgamada e una coppia fortissima esclusa da Playa Accoppiada. Se nel primo caso si tratta di un’eliminazione senza possibilità di rientro in gioco, come di consueto la coppia che ha perso al televoto avrà la possibilità di giocare singolarmente per poter rientrare in gara già da giovedì. Prima di scoprire chi è stato eliminato, le percentuali del televoto e chi è in nomination, facciamo un riassunto della puntata.

LEGGI ANCHE Isola dei Famosi 2022 Cugini di Campagna bestemmia e rischio squalifica VIDEO Silvano come De Sica

Isola dei Famosi 2022 eliminati quinta puntata 5 aprile

Il momento più esilarante della puntata di ieri sera 5 aprile dell’Isola dei Famosi è stato il confronto su come sedurre un uomo tra Lory Del Santo e Ilona Staller. La sfida è stata vinta dalla fidanzata di Marco Cucolo che ha così avuto la possibilità di portare con sé in spiaggia un cuscino. La quinta puntata ha regalato anche il primo bacio dell’edizione 2022, infatti Roger ed Estefania si sono dati un bacio appassionato davanti alle telecamere su richiesta di Ilary Blasi.

Si è poi passati alla Playa Sgamada con un momento particolarmente commovente dedicato a Clemente Russo e sua moglie Laura Maddaloni: una clip in cui le loro tre bimbe li incitavano a dare il massimo e non mollare. Laura si è lasciata andare ad un racconto toccante quando Janet, la sua gemellina nata prematura a sei mesi, è stata per sette mesi in terapia intensiva.

Dopo questo momento che ha commosso anche Ilary Blasi, si è passati alla decisione importante che il leader Clemente Russo ha dovuto prendere. Far tornare in gioco sé stesso o sua moglie. D’accordo con Laura, l’ex pugile ha deciso di rientrare a Playa Accoppiada perché hanno preferito mandare avanti lui. La prova di forza ha stabilito chi tra Marco Melandri, Floriana Secondi e Jovana Djordjervic avrebbe fatto coppia con Clemente. A vincere è stata Floriana che così è rientrata a Playa Accoppiada insieme a Clemente Russo dopo la parentesi negativa con Antonio Zequila.

A questo punto Laura Maddaloni e i due sconfitti della prova Marco e Jovana sono andati al televoto flash. Il pubblico ha quindi deciso il secondo eliminato dell’Isola dei Famosi 2022. Ad uscire dal reality è stato Marco Melandri che ha ottenuto solo il 14% dei voti. Le percentuali del televoto hanno premiato Laura Maddaloni che ha conquistato il 65%, mentre Jovana il 19%. A Playa Accoppiada invece è stato svelato il risultato del televoto che ha visto perdere Roberta Morise e Blind. La coppia ha ottenuto il 32% dei voti in un testa a testa con Jeremias e Gustavo Rodriguez e Lory Del Santo e Marco Cucolo. Le due coppie infatti hanno ricevuto rispettivamente il 35% e il 33% dei voti.

Roberta Morise e Blind hanno così fatto il loro ingresso a Playa Sgamada, questa volta da separati nel gioco. Il cantante è stato poi nominato capo di Playa Sgamada grazie ai voti delle donne presenti. Con l’ingresso dei Cugini di Campagna a Playa Accoppiada, si è aggiunta una nuova coppia al reality condotto da Ilary Blasi. I due componenti del gruppo sono stati accolti con grande entusiasmo dai concorrenti che da tempo attendevano il loro ingresso. Così come i fratelli Tavassi, anche i Cugini di Campagna hanno dovuto attendere il loro momento di gloria. Invece è definitivamente fuori dal gioco Patrizia Bonetti che a causa delle ustioni riportate alla prova del fuoco non è riuscita a recuperare.

La quinta puntata del 5 aprile si è conclusa con le nomination. Tutte le coppie hanno votato Lory Del Santo e Marco Cucolo e tutti hanno motivato la scelta accusando l’attrice di essere una stratega come detto anche da sua suocera. Lory e Marco hanno nominato Estefania e Nicolas che però non sono andati al televoto. I vincitore della prova leader Jeremias e Gustavo Rodriguez hanno scelto la coppia che li aveva nominati la volta precedente, Ilona Staller e Roger Balduino che così sono la seconda coppia ad andare in nomination e che rischiano di essere separati.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI