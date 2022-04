La settima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 in onda il 11 aprile stravolge tutto. Chi è stato eliminato e le nomination sorprendenti del reality

Cambia tutto all’Isola dei Famosi 2022 nella puntata dell’11 aprile. Le coppie che avevano caratterizzato questa prima parte del reality hanno dovuto prendere una scelta definitiva per proseguire la loro avventura in Honduras. Le regole del gioco stravolgono il reality e nel frattempo arrivano due nuovi concorrenti. Scopriamo cosa è successo, chi è stato eliminato e le nomination della puntata dell’11 aprile dell’Isola dei Famosi.

Isola dei famosi 2022: chi è stato eliminato 11 aprile percentuali

Prima di conoscere il verdetto del televoto, Floriana ha attaccato il programma. Secondo la concorrente, nella puntata dell’11 aprile dell’Isola dei Famosi, non è stato mostrato tutto quello che è successo in questi giorni. In tanti però pensano che il suo sfogo sia nato per l’ennesima nomination ricevuta. Scontro anche tra Nicolas e Jeremias ancora ai ferri corti e sempre più incompatibili. I due non si piacciono e hanno deciso di convivere senza parlarsi.

Il televoto ha visto proprio Nicolas e Ilona contro Clemente Russo e Floriana. Ad essere eliminati nella puntata dell’11 aprile dell’Isola dei Famosi sono Clemente e Floriana. I due devono così abbandonare Playa Accoppiada e passare a Playa Sgamada. Il 43% dei voti per i due concorrenti, mentre Nicolas e Ilona hanno raggiunto il 57%. Prima di andare via hanno scelto di dare il bacio di giuda a Estefania e Roger.

L’altro televoto della puntata dell’11 aprile ha deciso chi sarebbe passato da Playa Sgamada a Playa Accoppiada. Laura, capo della spiaggia, ha avuto la possibilità di rientrare con chi avrebbe ricevuto più voti dal televoto flash tra Jovana, Marco e Lory. A vincere il televoto è stata Jovana con il 49% delle preferenze, Lory del Santo si è fermata a 30%, mentre per il compagno Marco solo il 21%. Laura Maddaloni e Jovana sono così potuto andare a Playa Accoppiada.

Isola dei Famosi 2022 arrivano le squadre

La puntata dell’11 aprile dell’Isola dei Famosi 2022 ha decretato anche la fine delle coppie. Tutti giocheranno come singoli concorrenti però solo due persone potranno rimanere coppie. A decidere tutto la prova dell’appeso. In gara sono andati Jeremias-Gustavo, Guendalina-Edoardo, Estefania-Roger e Carmen-Alessandro, le coppie che non avevano intenzione di separarsi. A vincere la sfida è stato Roger Balduino che prima ha battuto Jeremias e poi Alessandro che a sua volta aveva sconfitto Guendalinna. L’unica coppia rimasta in gara è quindi quella formata da Estefania e Roger.

Con la fine delle coppie, i concorrenti sono stati divisi in due squadre: Cucaracha e Tiburon. Il fato ha voluto che nei Cucaracha andassero Guendalina, Carmen, Gustavo, Nicolas e Nick, mentre nei Tiburon sono andati Edoardo, Alessandro, Jeremias, Ilona e Blind. Successivamente nei Cucaracha si sono aggiunte Laura ed Jovana. L’unica coppia rimasta, Estefania e Roger, ha deciso di schierarsi con i Tiburon. Le due squadre si sono affrontate nella sfida della pelota honduregna vinta dai Tiburon che hanno così potuto gustare un aperitivo e una cena. Successivamente è stato il turno di scegliere i leader delle due squadre: i compagni hanno scelto Roger ed Estefania nei Tiburon e Nicolas nei Cucaracha.

La prova leader e il malore di Nicolas

I due leader Roger e Nicolas si sono sfidati nella prova del girarrosto honduregno per consentire alla propria squadra di conquistare l’immunità. A vincere è stato Roger che ha così salvato i suoi compagni di squadra. Momenti difficili per Nicolas che è apparso provato ed è stato soccorso dai medici presenti in spiaggia.

L’attore è riapparso solo dopo un’ora, molto frastornato dopo la prova. Con poche forze è riuscito poi a tranquillizzare i presenti e i familiari a casa.

Isola dei Famosi 2022 nomination 11 aprile

Nella puntata dell’11 aprile dell’Isola dei Famosi 2022 i concorrenti della squadra Cucaracha hanno dovuto dare nomination palesi. Carmen, Nick e Laura hanno nominato Nicolas, mentre Gustavo e Guendalina si sono nominati a vicenda. Jovana ha invece scelto Nick.

I Tiburon hanno invece potuto fare nomination segrete. Alessandro ha votato Nick, Blind ha scelto Nicolas così come Jeremias mentre Edoardo e Ilona hanno fatto il nome di Gustavo. A chiudere le nomination è stato Nicolas che ha scelto Gustavo. La coppia leader Estefania Roger ha avuto il diritto di mandare in nomination diretta un concorrente e la scelta è ricaduta su Nick. Al televoto per la prossima puntata ci sono quindi Nicolas, Gustavo e Nick. La serata si è chiusa con l’ingresso di due nuovi concorrenti Marco Senise e Licia Nunez. La donna è entrata nella squadra dei Tiburon, mentre il conduttore nei Cucaracha.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI