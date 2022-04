Brave and Beautiful quante puntate e quando finisce in italia

Brave and Beautiful, scopriamo quante sono le puntate della soap opera turca e quando finirà la sua trasmissione in Italia.

Cambio di guardia su Canale 5: dopo la fine di Love is in the Air, fa il suo ritorno un’altra amatissima soap opera turca: Brave and Beautiful. La serie dunque torna su Canale 5 con la seconda parte della prima stagione, che prende il via mercoledì 6 aprile e riempirà i pomeriggi di Mediaset per diverso tempo. Scopriamo dunque quante saranno le puntate di questa seconda parte della prima stagione e fino a quando andrà in onda in Italia.

Brave and Beautiful: quanti episodi sono

La serie è un prodotto originale turco ed è andato in onda tra il 2016 e il 2017, arrivando quindi in Italia ben cinque anni dopo, sull’onda del successo delle soap opere turche. L’esordio di Brave and Beautiful risale al 5 luglio 2021, con una trasmissione giornaliera dal lunedì al venerdì. La serie è andata in onda fino al 13 settembre 2021, concludendosi con la puntata numero 55.

Quella che possiamo considerare una sorta di seconda stagione, ma che in realtà sarebbe la seconda parte della prima, riprende il 6 aprile 2022 e sarà composta da ben 92 episodi. La divisione delle puntate differisce dall’originale, perché in Turchia gli episodi sono 32 dalla lunghezza di 120-140 minuti, mentre in Italia ogni puntata è suddivisa in tre appuntamenti da 40-45 minuti.

Quindi, considerando l’inizio della trasmissione fissato per il 6 aprile e le 92 puntate in programma, la fine di questa seconda parte della prima stagione dovrebbe arrivare più o meno a settembre, in concomitanza più o meno con l’inizio della nuova stagione televisiva dopo l’estate, quando in pratica finì anche la prima parte. Poi il tutto dipende anche da altre variabili, come eventuali rinvii o appuntamenti doppi.

