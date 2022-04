Brave and Beautiful trama completa e cast

Brave and Beautiful: scopriamo la trama completa e il cast della nuova soap opera turca che andrà in onda su Canale 5.

Dopo la fine di Love is in the Air, è pronto un nuovo appuntamento con le amatissime soap opere turche. Dopo la prima parte della prima stagione trasmessa tra il luglio e il settembre 2021, a partire da mercoledì 6 aprile arriva la seconda parte. Scopriamo quindi la trama e il cast della serie.

Brave and Beautiful: la trama della soap opera

Cesur torna Korludag, un paesino vicino a Istanbul, per vendicarsi di Tahsin a causa di inimicizie familiari, ma tutto cambia quando si innamora della figlia di Tahsin: Suhan. La donna inizialmente non si fida di Cesur, ma presto, mentre intorno a lei sorgono tutte le trame e gli intrighi del paesino, si trova combattuta tra il padre e l’uomo di cui si sta innamorando.

Brave and Beautiful: il cast della soap opera

Ecco il cast integrale di Brave and Beautiful:

Kıvanç Tatlıtuğ: Cesur Alemdaroğlu / Karahasanoğlu

Tuba Büyüküstün: Sühan Korludağ Karahasanoğlu

Tamer Levent: Tahsin Korludağ

Devrim Yakut: Mihriban Aydınbaş

Erkan Avcı: Korhan Korludağ

Serkan Altunorak: Bülent Aydınbaş

Sezin Akbaşoğulları: Cahide Korludağ

Müfit Kayacan: Rıfat İlbey

Nihan Büyükağaç: Adalet Soyözlü

Fırat Altunmeşe: Kemal Bozlu

Irmak Örnek: Şirin Turhan

Okday Korunan: Salih Turhan

Gözde Türkpençe: Banu Vardar

Işıl Dayoğlu: Reyhan Turhan

Zeynep Kızıltan: Hülya Yıldırım

Cansu Türedi: Necla

Tilbe Saran: Fügen Karahasanoğlu

Yiğit Özşener: Rıza Soyözlü

Serdar Özer: Procuratore Serhat

Kahraman Sivri: Mehmet Topakçı

Yaşar Akın: Mithat Topakçı

Serhat Parıl: Turan Fişekçi

Pervin Bağdat: Nurhan Korludağ

Aras Ongun: Ömer

Sinan Pekinton: Çetin Vardar

Ali Pinar: Hasan Karahasanoğlu

Alp Özer: Cesur Alemdaroğlu da bambino

Elvin Duru Erdoğan: Sühan Korludağ da bambina

Miraç Sevsay: Tahsin Korludağ da giovane

Arda Kalaycı: Korhan Korludağ da ragazzo

Sibel Kasapoğlu: Adalet Soyözlü da giovane

