Il nuovo Perry Mason interpretato da Matthew Rhys è decisamente differente da quello cui tutti erano abituati. Un personaggio frammentato, segnato dalla guerra, che si muove nei meandri più oscuri della società in cui vive. Il complesso caso sul quale sta indagando diventa sempre più complesso, oscuro e misterioso.

Scopriamo le anticipazioni degli episodi 3 e 4 di Perry Mason. La serie HBO ci propone un’importante svolta nelle indagini condotte dal famoso investigatore. Chi è davvero coinvolto in questo caso? Chi non ha fatto altro che mentire? Entrambi gli episodi hanno dei finali sorprendenti, in grado di cambiare totalmente le carte in tavola.

Perry Mason, anticipazioni episodio 3

Perry Mason e Strickland riescono ad avere accesso, non autorizzato ovviamente, alle prove fisiche. Il tutto grazie al contatto che l’investigatore ha all’interno dell’obitorio cittadino. Si tratta di Virgil. In seguito il protagonista prova a ottenere informazioni cruciali da Drake, ormai stanco dello sguardo vigile di Holcomb ed Ennis. Della, intanto, nota qualcosa di molto strano nell’atteggiamento di EB, più del solito. Il finale dell’episodio è tutto dedicato a Alice, che soffre di terribili convulsioni nella sua chiesa. Una volta ripresasi, annuncerà a tutti qualcosa di assolutamente sconvolgente.

Perry Mason, anticipazioni episodio 4

Perry Mason e Strickland operano per riuscire a ottenere un’autopsia ufficiale da Virgil Sheets. Alice ha fatto un annuncio sorprendente e sconvolgente. Sostiene che Dio le ha rivelato di poter resuscitare il piccolo Charlie. Sua madre la esorta a ritrattare tutto e quasi la convince. Le cose però cambiano e lei pare decisa ad andare fino in fondo. Mason scopre intanto che l’edificio usato per il riscatto è collegato alla Loggia. Tutto pare collegarsi a Ennis. EB è nei guai dal punto di vista finanziario e scaraventa tutta la sua frustrazione su Della. Il finale dell’episodio sarà davvero sconvolgente.

