La terza puntata di Volevo fare la rockstar 2 va in onda in prima serata su Rai 2 mercoledì 6 aprile. Come sempre, questo appuntamento sarà suddiviso in due episodi. Francesco custodisce un segreto, il che mina il suo rapporto con Olivia, pronta ad accettare una proposta lavorativa a Milano.

Scopriamo quali sono le anticipazioni della terza puntata di Volevo fare la rockstar 2. Ecco quello che ci aspetta in prima serata su Rai 2 mercoledì 6 aprile. Le gemelle si stanno mettendo nei guai, il che complicherà i piani di Olivia. Eros, intanto, proverà a smerciare della droga nella maniera più goffa possibile.

Volevo fare la rockstar 2, anticipazioni terza puntata

Nel quinto episodio Olivia spera vivamente possa esserci una chance per una svolta nella sua storia con Francesco. È qualcosa che si aspetta ma le sue speranze verranno amaramente deluse. Tutto cambia per il peggio nel momento in cui lui la lascerà da sola e con un segreto da mantenere. L’uomo ha altri pensieri per la testa e ben altro cui rivolgere la propria attenzione. Come se non bastasse, Silvia renderà il tutto ancora più complicato, portando Olivia a un festival letterario.

È qui che lei incontrerà sorgente, a capo di una rivista online. Questi ha visto in lei un grande talento, al punto da offrirle un lavoro a Milano. Lei non se la sente di fare un passo così importante. Rifiuterà l’offerta, pur prendendola seriamente in considerazione. Fabio ed Eros, intanto, studieranno un modo per vendicarsi di Antonio, finendo per scontrarsi con un nemico più potente di lui.

Nel sesto episodio Olivia resterà sconvolta nello scoprire che Francesco e Silvia stanno tentando di avere un bambino. Troverà dentro di sé la forza di reagire. Decide così di cambiare vita e accettare l’offerta di lavoro a Milano. Le sue gemelle, però, ne combineranno di ogni, spinte dai bollori adolescenziali. Il disastro pare essere dietro l’anno. Eros proverà a smerciare della droga in maniera molto goffa. Le cose non potranno che andare male.

