Giorgia Surina che fine ha fatto l’ex moglie di Nicolas Vaporidis? Non potete immaginare

Giorgia Surina è stata volto noto della tv e voce radiofonica di successo. L’ex moglie di Nicolas Vaporidis sembra sparita dalla tv che fine ha fatto? Non immaginate dove la sentite

Nicolas Vaporidis oggi a 40 anni di età è concorrente dell’edizione dell’Isola dei Famosi 2022. L’attore è diventato famoso nel 2006 esordendo al cinema con il film notte prima degli esami. Di lì la sua carriera è stata in ascesa recitando diversi ruoli in pellicole di successo come il sequel del film di Fausto Brizzi e Come tu mi vuoi accanto a Cristiana Capotondi sua ex fidanzata.



Il mio poi gli origini romane è stato anche il produttore cinematografico nel corso della sua lunga carriera e quindi non ho potuto essere anche al centro del gossip per le sue frequentazioni.altra sua bellissima ex famosa e l’attuale moglie di Kim Rossi Stuart: Ilaria Spada. Sapevate che Nicolas Vaporidis ha un’ex moglie: Giorgia Surina? Sicuramente si, sembra peró sparita dai radar. Scopriamo che fine ha fatto.

Giorgia Surina chi è l’ex moglie di Nicolas Vaporidis

Giorgia Surina meglio nota come Giorgia di Mtv è origini croate, il padre infatti è della Croazia mentre la madre è pugliese. È nata peró a Milano l’8 Marzo del 1975. Fin dall’infanzia ha coltivato le sue passioni come la musica e la recitazione, senza abbandonare gli studi in cui ha brillato: si è prima diplomata come perito aziendale e poi laureata in Scienze della Comunicazione.

Inizia la gavetta sul piccolo schermo su una tv locale poi passa ad Mtv dove diventa in breve tempo volto di punta. Giorgia Surina è stata infatti la conduttrice del programma cult Hitlist Italia prima e TRL-Total Request Live poi, sempre accanto a Marco Maccarini dal 1999 al 2004. Nel frattempo conduce Zelig Off ed in seguito recita in diverse fiction come Ris, Love Bugs e Don Matteo.

Nella vita privata di Giorgia Surina ci sono due amori e una malattia sconfitta: Antonio Campo dall’Orto, già manager di Mtv con cui si è lasciata nel 2010 e l’ex Nicolas Vaporidis. I due si sono conosciuti grazie ad amici in comune, dopo un breve fidanzamento si sono sposati nel 2012 e si sono lasciati dopo due anni.

Giorgia Surina oggi

Giorgia Surina che fine ha fatto? In tanti vedendo Nicolas Vaporidis si sono posti questa domanda. Giorgia di Mtv oggi ha 40 anni di età, dopo il ruolo di Bianca in Don Matteo nel 2020 e Ballando con le Stelle ha lasciato la tv per dedicarsi a tempo pieno alla radio.



È speaker di RTL 102.5 e conduce No Problem e Shaker. Non sappiamo se la Surina ha un nuovo fidanzato dopo il matrimonio finito con l’attore di notte prima degli esami. Perché Nicolas Vaporidis e l’ex moglie Giorgia Surina si sono lasciati? Hanno divorziato perché è finito l’amore. Nel 2016 a Giorgia è stato diagnosticato un tumore al seno benigno è stata operata e tutto è andato bene.

