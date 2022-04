Nicolas Vaporidis ristorante Londra: come si chiama e dove si trova

Nicolas Vaporidis, scopriamo dove si trova il ristorante di proprietà del protagonista dell’Isola dei famosi a Londra.

Star del cinema, naufrago dell’Isola dei famosi, ma anche ristoratore. Nicolas Vaporidis è un volto molto noto dello spettacolo italiano, dal successo al cinema in film come Notte prima degli esami e Come tu mi vuoi allo sbarco in Honduras nella sedicesima edizione dell’Isola dei famosi. Nella vita di Nicolas Vaporidis c’è però anche la ristorazione: l’attore ha infatti anche un ristorante che si trova a Londra, un sogno tenuto a lungo nel cassetto e finalmente realizzato. Scopriamo dove si trova.

Nicolas Vaporidis, dove si trova il ristorante a Londra

Si chiama Taverna Trastevere London il ristorante di Nicolas Vaporidis nella City, un chiaro omaggio alle origini romane dell’attore. Il locale si presenta come una trattoria pizzeria romana e propone quindi piatti tipici della tradizione italiana e romana, dalle pizze ai classici primi come carbonara, amatriciana e gricia, fino a piatti come i Saltinbocca alla romana e le costolette di agnello.

Il ristorante si trova nel quartiere di Winstanley Estate, l’indirizzo preciso è: 112 St John’s Hill. Si trova nella zona sud di Londra, poco più giù rispetto ai quartieri di Fulham e Chelsea, non vicinissimo al centro ma comunque in una zona molto piacevole e affascinante.

Vita da ristoratore dunque per Nicolas Vaporidis, che al momento si trova molto lontano dal cibo prelibato che offre il suo ristorante a Londra. L’attore è tra i protagonisti della sedicesima edizione dell’Isola dei famosi e si è subito affermato come un personaggio molto importante sull’isola, ottenendo spesso anche i gradi di leader e finendo spesso in molte discussioni con i compagni di naufragio.

