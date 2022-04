La guerra dei mondi trama cast e trailer

La guerra dei mondi è un film fantascientifico diretto da Steven Spielberg, con protagonista Tom Cruise. Un titolo ben noto agli amanti del celebre autore H. G. Wells, che nel 1897 pubblico l’omonimo romanzo, divenuto un vero e proprio cult del genere fantascientifico.

Candidato a tre Premi Oscar, La guerra dei mondi rappresenta la seconda esperienza sul set tra Steven Spielberg e Tom Cruise, già in azione fianco a fianco nel 2002 con Minority Report, altra pellicola fantascientifica basata sul lavoro di un celebre autore, Philip K. Dick. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questo titolo catastrofico.

La guerra dei mondi trama e cast

Ray Ferrier è un operaio portuale che vive in New Jersey. Divorziato da sua moglie, ha modo di vedere i suoi figli, Rachel e Robbie, un solo weekend al mese. Quando finalmente giunge il tanto atteso fine settimana, Ray si rende conto che nel cielo si è formata una gigantesca nube. Questa scaraventa fulmini e saette a terra, devastando tutte le apparecchiature elettriche.

Si scatena il panico e in città vi sono numerose voragini nel terreno. Da una di queste fuoriesce una gigantesca macchina aliena che distrugge tutto con un raggio laser. Salvatosi per un pelo, Ray torna a casa e si prepara a scappare con i figli. Raggiunta casa dell’ex moglie, la trovano vacante. È questo solo il primo passo di una disperata ricerca per la salvezza. Questa non può però essere l’unica via da seguire. È necessario combattere per riprendersi il proprio pianeta.

Il cast vede come protagonista Tom Cruise, come detto, nei panni di Ray Ferrier. La sua ex moglie, Mary Ann, è interpretata da Miranda Otto. Una giovanissima Rakota Fanning, divenuta poi una star di Hollywood, è sua figlia Rachel, mentre il figlio Robbie è Justin Chatwin. La disperazione porterà a scelte avventate, come l’unione delle forze con Harlan Ogilvy, ovvero Tim Robbins, pronto a tutto pur di vendicare la morte della sua famiglia.

La guerra dei mondi trailer

