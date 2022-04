Cristina D’Avena compagno: la passione condivisa per la musica

Cristina D’Avena: scopriamo chi è il compagno, che condivide con la donna la passione per la musica.

Cristina D’Avena è pronta ad accompagnare Enrico Papi nell’avventura di Big Show, varietà di Canale 5 in partenza venerdì 8 aprile. Cinque appuntamenti in cui la voce dei cartoni animati, insieme al comico Scintilla, affiancherà Papi alla conduzione del programma, che si avvarrà anche della presenza di tantissimi ospiti d’eccezione. Andiamo a scoprire dunque qualcosa in più sulla vita privata della cantante, in particolare chi è il compagno.

LEGGI ANCHE: BIG SHOW ENRICO PAPI OSPITI PRIMA PUNTATA: NON SI VEDEVA DA ANNI!

Cristina D’Avena: chi è il compagno

Si chiama Massimo Palma il compagno di Cristina D’Avena. Non si hanno moltissime notizie sull’uomo, che ha perseguito la laurea presso l’Università di Bologna di Economia e Commercio e ha collaborato poi con la Warner Bros. Oggi l’uomo è il presidente di una società di spettacolo che si chiama Croma e segue e supporta la compagna in ogni sua esperienza, mostrando anche grande affinità per la musica, che è sicuramente una passione comune per i due.

La società di Massimo Palma si occupa infatti di seguire diversi artisti, tra cui appunto Cristina D’Avena, per cui la musica costituisce il pane quotidiano anche per Massimo. Del loro amore ha parlato la cantante in un’intervista, raccontando che la loro unione è molto forte, lei si sente apprezzata e ascoltata dal compagno. Tuttavia, i due non hanno mai avuto figli, Cristina ha sottolineato che è stata una sua scelta non averli e non sa se un giorno rimpiangerà questa scelta, ma oggi cerca di non pensarci.

Insomma, Cristina è felicissima con Massimo Palma, nonostante forse le rimarrà sempre quel dubbio legato all’esperienza della maternità. L’artista però ora si gode il suo amore e la sua carriera ed è pronta per la nuova esperienza a Big Show.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI