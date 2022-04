Gigi D’Alessio vita privata: i figli e la nuova fidanzata

Gigi D’Alessio, andiamo alla scoperta della vita privata del cantante napoletano, tra i figli e la sua nuova fidanzata.

Tra gli ospiti della prima puntata di Big Show ci sarà anche Gigi D’Alessio. Il cantante napoletano sarà protagonista, insieme ad Alex Britti, del primo appuntamento dello show, condotto da Enrico Papi con l’ausilio di Cristina D’Avena e Scintilla. Andiamo a scoprire qualcosa dunque sulla vita privata di Gigi D’Alessio, dai suoi figli alla nuova fidanzata.

Gigi D’Alessio: la vita privata

Vera e propria icona della musica italiana, Gigi D’Alessio ha avuto anche una vita privata molto movimentata. Il cantante ha avuto tre figli con la sua prima moglie, Carmela Barbato. I due si sono sposati giovanissimi, nel 1986 quando il cantante non aveva nemmeno venti anni e il successo ancora non era arrivato. Dal loro amore sono nati tre figli: Claudio nel 1986, Ilaria nel 1992 e Luca (LDA di Amici) nel 2003.

Con l’arrivo del successo, però, il matrimonio tra Gigi e Carmela ha iniziato a incrinarsi, fino a spezzarsi nel 2005, quando poi il cantante ha intrapreso la relazione con la giovane Anna Tatangelo. I due sono stati insieme per ben quindici anni e hanno an che avuto un figlio: Andrea, il quarto figlio di Gigi D’Alessio.

La rottura tra Gigi e Anna arriva nel 2020 e il cantante napoletano ha ritrovato l’amore con Denise Esposito. La giovane era un’accanita fan del cantante, prima di riuscire a conquistare il suo cuore. Non appartiene al mondo dello spettacolo, ma studia giurisprudenza e sogna di diventare avvocato. Denise è molto più giovane di Gigi, è nata nel 1992 e ha 25 anni in meno del compagno. Con Denise, per Gigi è in arrivo il quinto figlio, con la gravidanza annunciata lo scorso autunno.

