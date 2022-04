Tananai fidanzata: chi è la ragazza che appare nei video del cantante

Tananai, andiamo alla scoperta dei dettagli della vita privata del cantante divenuto un fenomeno mediatico sui social: chi è la fidanzata.

L’esperienza a Sanremo non è stata felicissima dal punto di vista del risultato finale per Tananai, classificatosi all’ultimo posto, ma ha sicuramente portato enorme visibilità al giovane cantante, che da quel momento è diventato un vero e proprio idolo sui social. La leggerezza con cui ha affrontato il Festival ha conquistato tutti e le sue canzoni hanno iniziato ad accumulare migliaia di stream, aumentando a dismisura il successo di Tananai. Ora, l’artista torna protagonista in televisione, dove sarà ospite di Ci vuole un fiore su Rai 1: andiamo a scoprire qualche dettaglio della sua vita privata, in particolare chi è la fidanzata.

Tananai, chi è la fidanzata

Il cuore di Tananai batte per una ragazza intorno a cui aleggia il mistero. Il cantante ha rivelato di essere fidanzato, ma non ha voluto svelare l’identità dell’amata, mantenendo il riserbo sulla sua sfera sentimentale. Tuttavia, in un’intervista a Le Iene che ha preceduto l’esperienza sanremese, l’artista ha parlato di questa sua fidanzata, svelando che si tratta della ragazza che lo prende a calci nel videoclip della canzone Esagerata.

Tananai ha detto di aver conosciuto la sua fidanzata durante una serata, i due non vivono insieme, anche se ogni tanto lei si ferma a dormire da lui. Il cantante si è detto molto innamorato della sua fidanzata, spezzando i sogni di tantissime fan che lo seguono sui social e che si sono poste delle domande sulla situazione sentimentale del loro idolo.

Non conosciamo ulteriori dettagli sull’identità di questa ragazza, di cui di fatto sono noti solo i piedi presenti nel videoclip di Esagerata. Chissà se prima o poi Tananai la presenterà al grande pubblico, per ora preferisce mantenere il riserbo sulla sua vita privata.

