Scaletta Amici Serale 2022 quarta puntata 9 aprile

Amici torna con la quarta puntata del format serale: scopriamo la scaletta della puntata del 9 aprile 2022.

Come ogni sabato, torna l’appuntamento con il serale di Amici. Siamo giunti alla quarta puntata e il cerchio degli alunni ancora in gara continua a stringersi: scopriamo dunque la scaletta di questa quarta puntata del serale di Amici, in onda sabato 9 aprile in prima serata su Canale 5.

Amici: la scaletta della quarta puntata

La serata di Amici si aprirà con la consueta prima manche, che vedrà la sfida tra la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano e quella di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. Da questa sfida uscirà dunque il primo alunno eliminato della serata, poi la puntata prosegue con la seconda manche che vedere ripetersi la sfida tra la squadra Zerbi-Celentano e quella Cuccarini-Todaro. Da qui esce un eliminato provvisorio, che attende l’esito della terza manche.

La sfida finale è tra la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, protagonista quindi di tutti e tre gli atti della serata, e quella di Pettinelli e Peparini. Questa sfida rivela l’altro alunno che finisce al ballottaggio, sfidando per la permanenza l’eliminato provvisorio della seconda sfida.

Durante la serata, vedremo anche i consueti guanti di sfida: quello tra i prof vedrà affrontarsi Cuccarini e Todaro e Zerbi e Celentano, sfida praticamente dominante in questa puntata. Per ciò che concerne gli alunni, vedremo il guanto di sfida lanciato dalla Celentano tra Michele e Nunzio, mentre la Pettinelli ha decretato quello tra Albe e Aisha. Luigi e Alex saranno invece al centro di ben due sfide: quella lanciata dalla Cuccarini e quella da Rudy Zerbi, che vedrà i due ragazzi esibirsi nella canzone Signor Tenente, una vera e propria pietra miliare della musica italiana.

