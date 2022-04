Anticipazioni, nella quarta puntata del serale di Amici 21 gli eliminati fanno discutere. Doppio colpo di scena e ospite Sangiovanni che presenta il nuovo album

La quarta puntata del serale di Amici 21 è stata registrata giovedì ma va in onda come di consueto sabato 9 Aprile su Canale 5 . Per gli amanti degli spoiler del Talent condotto da Maria De Filippi è tempo di anticipazioni. Come sempre è stata una registrazione difficile del programma che ha visto i giudici particolarmente impegnati a destreggiarsi tra ballo e canto. Nella quarta puntata a trionfare è stata la forza dello show con Sissi che ha brillato nel canto e la sorpresa Nunzio nel ballo. Scopriamo nel dettaglio le Anticipazioni della puntata del 9 Aprile di Amici 21 grazie al gran lavoro del profilo Twitter Amici News sempre sul pezzo. Attenzione spoiler su chi sono gli eliminati della quarta puntata del talent.

Anticipazioni Amici 21 eliminati quarta puntata serale 9 Aprile

Nella quarta puntata del serale di Amici 21 in onda il 9 aprile a cominciare sono ancora una volta le squadre Zerbi-Celentano contro Cuccarini-Todaro con a decidere il primo team citato. La prima sfida vede Lda battere Nunzio poi Carola e Michele contro Sissi che con la sua voce riesce a far annullare la prova di talenti. Così Zerbi sceglie di schierare il guanto di sfida Luigi contro Alex sull’interpretazione di Signor Tenente e vince Luigi. A sorpresa un ballottaggio tutto canto dalle grande emozioni: Sissi, Alex e Aisha. Sissi è la prima a salvarsi: la prima eliminata della quarta puntata del serale di Amici del 9 aprile è Aisha, cantante della prof. Cuccarini.

Nella seconda manche del di questa puntata del serale zerbi-cele sfidano ancora i cucca-todo. Puntano su Lda e Luigi contro Alex che vince a spiazzando i pronostici. Schierano ancora Luca D’Alessio che batte Serena e Nunzio in un bel passo a due. Infine sfida tra big tra Michele e Sissi, a vincere è il ballerino Che porta a casa il punto decisivo per la vittoria dei Zerbi-Cele. Al ballottaggio così finiscono Serena, Nunzio e Alex. Il cantante si esibisce con il suo ultimo inedito firmato da Michele Bravi: l’eliminato provvisorio è Nunzio.

Di passa così alla terza manche della quarta puntata del serale di Amici 21 del 9 Aprile. Zerbi e Celentano sfidano Pettinelli e Peparini. Luigi affronta e perde contro il duetto di Albe e Crytical. Per recuperare la maestra Celentano schiera il guanto di sfida tra Michele e Dario che vince facile ballando alla sbarra. Poi spazio all’altro guanto di sfida voluto dalla Pettinelli sul rap tra Luigi e Crytical. Vinto dal cantante di origini calabresi che ha avuto una marea di complimenti. Vanno al ballottaggio i tre superstiti della squadra Peparini-Pettinelli. Si salva per primo Albe e al ballottaggio con Nunzio va Crytical secondo gli spoiler sul talent condotto dalla De Filippi.

Curiosità dalle Anticipazioni sulla quarta puntata del serale di Amici 21: torna il 9 Aprile Stash guarito dal Covid, in apertura viene ricordato Piero, assistente che si è spento la scorsa settimana. Stefano de Martino si commuove quando Serena al ballottaggio dedica una coreografia ai nonni. È la bella ballerina a vincere il premio Tim. A vincere il guanto di Prof sono i Cucca-Todo con i Blues Brothers contro Dirty Dancing di Zerbi-Celentano.

