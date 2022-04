Una poesia anche per te significato e testo canzone Elisa

Una poesia anche per te è una delle più belle e celebri canzoni di Elisa: scopriamo il significato e il testo del brano.

Nella smisurata discografia di Elisa, un posto di rilievo è occupato sicuramente dalla splendida ed emozionante Una poesia anche per te: scopriamo il significato e il testo della canzone.

Una poesia anche per te, il significato della canzone di Elisa

La canzone è una toccante dedica che Elisa fa a suo nonno, inserita nella seconda edizione dell’album Pearl Days. È tratta dall’originale in inglese Life Goes On, che racconta la storia della famiglia della cantautrice. Una poesia anche per te non è una vera e propria traduzione, ma i due brani condividono solo la base strumentale e alcune frasi.

Una poesia anche per te, il testo della canzone di Elisa

Forse non sai quel che darei

Perché tu sia felice

Piangi lacrime di aria

Lacrime invisibili

Che solamente gli angeli

San portar via

Ma cambierà stagione

Ci saranno nuove rose

E ci sarà

Dentro te e al di là

Dell’orizzonte

Una piccola poesia

Ci sarà

E forse esiste già al di là

Dell’orizzonte

Una poesia anche per te

Vorrei rinascere per te

E ricominciare insieme come se

Non sentissi più dolore

Ma tu hai tessuto sogni di cristallo

Troppo coraggiosi e fragili

Per morire adesso

Solo per un rimpianto

Ci sarà

Dentro e te e al di là

Dell’orizzonte

Una piccola poesia

Ci sarà

Dentro e te e al di là

Dell’orizzonte

Una poesia anche per te

Perdona e dimenticherai

Per quanto possa fare male in fondo sai

Che sei ancora qui

E dare tutto e dare tanto

Quanto il tempo in cui

Il tuo segno rimarrà

Questo nodo lo sciolga il sole

Come sa fare con la neve

Ci sarà

Dentro te e al di là

Dell’orizzonte

Una piccola poesia

Ci sarà

E forse esiste già al di là

Dell’orizzonte

Una poesia anche per te

Anche per te

Solo per te

Per te

Per te

Per te

Per te

Per te

Per, per te

