Blanco in concerto a Roma: scaletta del live all’Atlantico

Prosegue a ritmo spedito il primo tour di Blanco. L’artista sarà a Roma per due date all’Atlantico: la scaletta del concerto

Blanco in concerto a Roma porta sul palco dell’Atlatico il Blu Celeste Tour, una serie di date sold out che ha confermato il periodo d’oro dell’artista. Brividi, in coppia con Mahmood, è ancora saldo al primo posto delle canzoni più ascoltate in Italia e l’album Blu Celeste è da 30 settimane in top 5. Un successo che ha ovviamente trasformato le date del tour in veri e propri eventi da tutto esaurito. Dopo Padova e Milano, è il turno di Roma con due concerti in programma il 10 e l’11 aprile.

Blanco, la scaletta del concerto di Roma

La scaletta del concerto di Blanco a Roma non dovrebbe discostarsi da quella proposta nelle prime date del tour. Grandissimo spazio ovviamente al primo album dell’artista oltre ai vari duetti di successo non presenti in Blu Celeste come Mi Fai Impazzire con Sfera Ebbasta (salito sul palco a Milano per pochi secondi) e La Canzone Nostra di Mace con Salmo. Durante lo show ha colpito in particolare la versione in acustico di Notti in Bianco, tra le più pubblicate sui social da parte dei fan. Presenti anche tre canzone inedite: Amatoriale, Ruggine e Follia. Una setlist piena e ricca di sorprese che è stata apprezzata da pubblico e critica. Questa la probabile scaletta del concerto di Blanco all’Atlantico di Roma:

Mezz’Ora di Sole

Paraocchi

Figli di Puttana

Sai Cosa C’è

Finché Non Mi Seppelliscono

Pornografia (Bianco Paradiso)

David

Ladro Di Fiori

Belladonna (Adieu)

Notti In Bianco (in acustico)

Blu Celeste

Lucciole

Amatoriale

Ruggine

Follia

Mi Fai Impazzire

Afrodite

BIS

La Canzone Nostra

Brividi

Notti In Bianco

