Federica Pellegrini si è ritrovata a condividere brandelli importanti della propria vita privata con il mondo fin da giovanissima. C’è sempre stata grande curiosità nei suoi confronti, il che ha portato le sue storie amorose a fare scalpore. Il pubblico si è sempre dimostrato alquanto interessato, anche morbosamente, il che ha creato problemi non da poco in lei, che ha però trovato la forza di lasciarsi tutto alle spalle, rialzarsi dopo ogni attacco e tornare a gareggiare e vincere. La serenità che stringe oggi tra le mani è meritatissima.

Scopriamo però questa vita privata sentimentale che ha fatto tanto discutere, soprattutto in relazione a Luca Marin. Tanto si è detto e scritto, ma chi sono gli ex fidanzati famosi di Federica Pellegrini e chi è che oggi le regala un sorriso?

Federica Pellegrini ex fidanzati

Gli sportivi che decidono di fare dell’attività la propria vita, si ritrovano all’interno di una bolla fin da giovanissimi. Conoscere qualcuno al di fuori, al punto da iniziare una frequentazione è quasi impossibile. Chi non vive lo sport da protagonista difficilmente comprende la dedizione necessaria per perseguire questa strada.

È quello che è accaduto a Federica Pellegrini, i cui amori non a caso fanno parte del mondo del nuoto. Ha stretto legami forti con persone all’interno del suo mondo, com’è ovvio che sia. La prima storia importante con un collega è stata quella che ha avuto inizio nel 2008 con Luca Marin. I due si sono poi lasciati nel 2011. Una splendida storia, che sembrava poter portare ad altro, conclusasi poi in maniera decisamente negativa. Ecco le parole di lui: “Non rimpiango la mia vita con Federica. Le avevo chiesto di sposarmi. L’ho poi beccata insieme a Filippi Magnini nella camera d’albergo”.

Erano entrambi giovanissimi e sotto tante pressioni. Federica Pellegrini aveva 19 anni e quello con Luca Marin è stato il suo primo amore. La campionessa ha poi spiegato che, dopo anni, i due sono riusciti a riappacificarsi. Più duratura la storia d’amore con Filippo Magnini, con il quale è stata dal 2011 al 2017. Come si sia conclusa la storia non è chiaro. I motivi non sono stati svelati ma lui si è lasciato andare a qualche commento in passato. Ha spiegato che voleva creare una famiglia e che lei aveva scelto il nuoto, alla fine.

Federica Pellegrini si sposa

Dopo aver tenuto a lungo segreta la loro storia d’amore, Federica Pellegrini ha infine svelato il nome del suo compagno, Matteo Giunta. Lui è diventato il suo allenatore nel 2014 e le ha di fatto cambiato la vita. Si sono lentamente innamorati e presto saranno marito e moglie. I due sono pronti per le nozze, ormai a un passo. La cerimonia si terrà a fine agosto a Venezia.

