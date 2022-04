Federica Pellegrini ha trovato l’amore, quello vero e duraturo che la condurrà all’altare. Il suo nome è Matteo Giunta ed è stato il suo allenatore di nuoto fin dal 2014, quando la campionessa italiana era ancora fidanzata con Filippo Magnini, che del suo prossimo marito è cugino. Il suo ultimo ex aveva spiegato come l’addio tra i due fosse stato deciso, in qualche modo, da obiettivi differenti a breve termine. Lui voleva una famiglia e lei scelse il nuoto, al tempo. Questo sport resterà per sempre parte di lei ma ora ha trovato serenità con il suo Matteo Giunta.

Scopriamo qualcosa in più su Matteo Giunta, prossimo marito di Federica Pellegrini. Ecco tutto quello che vorreste sapere su di lui, più un po’ di dichiarazioni che spiegano come sia nata la scintilla e in che modo lui riesca a tenerla legata a sé, facendole vedere il mondo da un’altra prospettiva.

Chi è Matteo Giunta

Nel 2021, a un passo dall’addio al nuoto, Federica Pellegrini ha svelato quello che lei stessa ha definito “il segreto di Pulcinella”, ovvero il suo amore per l’allenatore Matteo Giunta, che la segue dal 2014. Ha spiegato come senza di lui avrebbe smesso decisamente prima. Lui ha tenuto viva quella fiamma e lentamente i due si sono innamorati: “È arrivato in un momento turbolento della mia vita e ha calmato le acque. Forse avevo proprio bisogno di calma e della tranquillità che c’è in lui”.

Nato a Pesato il 7 maggio 1982, è un ex nuotatore e oggi allenatore. Una vita dedicata allo sport interamente. Conosciuta Federica Pellegrini nel 2014 in veste di allenatore, è il suo fidanzato dal 2019. La notizia è stata svelata alla stampa nel 2021 e nel corso del 2023 i due si sposeranno.

Sotto la sua guida, Federica Pellegrini ha vinto, tra l’altro, il titolo mondiale nei suoi 200 stile libero nel 2017 e nel 2019.

Di lui la campionessa ha avuto modo di parlare in alcune occasioni, esaltandone il carattere. Ha spiegato come sia più riservato di lei e un po’ vecchio stile, da un certo punto di vista. È forse questo il suo segreto, la tranquillità del suo essere e il porsi in maniera spesso molto diversa da lei. Un contrasto che ha aiutato la Pellegrini a crescere, come atleta e donna.

La coppia voleva sposarsi nel corso del 2022, in primavera, ma ha poi scelto di rinviare il tutto al 2023, stando a quanto si vociferava. Durante l’intervista rilasciata a Verissimo, però, la coppia ha spiegato come il piano sia cambiato. Si sposeranno a fine agosto a Venezia.

