Ti spedisco in convento torna con una seconda stagione che promette spettacolo. Un gruppo di giovani ragazze molto social e reputate trasgressive si ritrova in un convento. A gestire la loro quotidianità per un mese sarà un gruppo di suore molto rigide. Il tutto seguite attentamente dalle telecamere Un docu-reality che promette di regalare scene trash, divertimento e tanti meme.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla seconda stagione di Ti spedisco in convento. Ancora una volta le protagoniste crederanno di partecipare a un tipo differente di reality, decisamente più in linea con il loro stile di vita. Ritrovarsi a trascorrere un mese come delle suore non rientrava nei piani. Ecco dove vedere il docu-reality e per quante puntate suore e concorrenti ci terranno compagnia.

Ti spedisco in convento 2 quante puntate

Così come per la prima stagione di Ti spedisco in convento, le ragazze protagoniste si ritroveranno a trascorrere un mese intero sotto la guida delle suore. Le puntate previste sono quattro in totale. Ognuna di esse proporrà un riassunto di quella che è stata la settimana trascorsa dalle giovani, disperate di certo dopo aver sperimentato la rigidità del metodo delle “padrone di casa”.

Ti spedisco in convento 2 dove vedere

Vi sono due modi per poter vedere tutte le puntate di Ti spedisco in convento 2. Il primo è quello di attendere il 17 aprile, quando il docu-reality farà il proprio esordio su Real Time. Il canale proporrà poi un appuntamento a settimana. Il secondo metodo prevede invece l’abbonamento a Discovery Plus, dove lo show è già disponibile dal 10 aprile in esclusiva streaming. L’app della piattaforma è scaricabile su smartphone, tablet, computer, console e Smart TV.

Ti spedisco in convento promo

