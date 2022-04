Ti spedisco in convento 2 è ambientato nel convento di Santa Maria a Trani. Scopriamo chi sono le suore Figlie del Divino Zelo che accolgono le ragazze del reality di Real Time

Ti spedisco in convento 2 è finalmente tornato ricco di novità. Le suore che nella seconda stagione del reality ispirato a Bad Habits accolgono le ragazze da mettere in riga sono le Figlie del Divino Zelo. Il convento della edizione 2022 dell’edizione italiana del programma si trova a Trani ed è il santuario di Santa Maria. Dove vederlo? È possibile vedere Ti spedisco in convento 2 in streaming Discovery+ in chiaro su Real Time a partire dal 17 aprile ogni domenica alle ore 21.20.



Per chi preferisce non spoilerarsi le puntate online della seconda stagione del format italiano del reality del convento e vivere di puntata in puntata lo spettacolo sul canale 31 del digitale terreste, la redazione di contrataque di seguito è pronta a stilare un profilo completo delle figlie del divino zelo di Trani. Scopriamo dunque chi sono le suore di Ti spedisco in convento 2 è perché partecipano ad un programma televisivo con delle ragazze non proprio casa e Chiesa.

Ti spedisco in convento 2 chi sono Suor Patrizia e le Figlie del Divino Zelo

Partiamo col dire che le suore di Ti spedisco in convento 2 sono dell’ordine Figlie del Divino Zelo. Sono delle vere monache conventuali che davvero vivono nel convento di Santa Maria a Trani dove è stato girato il format Italia di Bad Habits nel 2022. Le Figlie del Divino Zelo del cuore di Gesù sono delle missionarie che hanno fondato monasteri in tutto il mondo a partire dal 1887 su ispirazione del ministero sacerdotale di Annibale Maria di Francia. I valori fondanti della loro azione apostolica sono la diffusione della parola di Gesù e l’importanza della preghiera.

Suor Patrizia ha 56 anni di età, è la madre superiora di Ti Spedisco in Convento 2 ed è di origini pugliesi, è nata infatti a Gioia del Colle, ridente località in provincia di Bari. Ha avuto la vocazione sin dall’infanzia dove accanto agli studi classici ha coltivato la sua passione per la musica. Suor Patrizia del reality del convento suona infatti organo e chitarra, la cui melodia accompagna Vespri e Lodi delle altre sorelle. È molto affettuosa e dai modi gentili ma allo stesso tempo severa, non tollera ritardi, in particolare a pranzo e cena, e chi non mette in ordine. Le ragazze sono avvisate, le regole per la madre superiora vanno rispettate.

Ti spedisco in convento 2: chi sono le suore

Passiamo ad un’altra delle suore del reality del convento. Suor Carolina di Ti spedisco in Convento 2 ha 50 anni di età ed è di origini Filippine. Nel format versione Italia del programma in chiaro su Real Time ogni domenica in prima serata ha un ruolo di primo piano. La suora filippina è la cosiddetta Maestra delle Novizie ovvero, come nella realtà per il suo ordine monastico, si occupa delle ragazze che iniziano il loro percorso spirituale vigilando sulla fermezza della vocazione.



Fin da piccola ha avuto propensione al dialogo e alla comprensione. È infatti portata al rapporto con i giovani e da missionaria qual è, Suor Carolina di Ti spedisco in Convento 2 ha collaborato per molti anni con comunitá di recupero per incanalare rabbia ed eccessi adolescenziali. Sensibile e rigida, detesta essere ingannata.

Suor Laxmi è tra le più allegre delle suore del reality del convento nell’edizione 2022. Ha d’altronde 46 anni di età ed è di origini indiane. È arrivata in Italia da ragazza, girando il modo da missionaria del suo ordine delle Figlie del Divino Zelo portando la parola di Gesù negli angoli più remoti dei Paesi in difficoltà per poi fare tappa fissa a Trani. Suor Laxmi di Ti spedisco in convento 2 si definisce solare e ha una passione spiccata per la botanica, si occupa infatti di curare le piante come farà vedere alle ragazze protagoniste del reality in streaming su Discovery+.

Ti spedisco in convento 2: nel cast le novizie

Suor Julinda della seconda stagione del programma ambientato in convento è tra le più originali del cast. Ha 44 anni di età ed è di origini Albanesi. Ha avuto, come le sue consorelle, i primi segni della vocazione fin dall’infanzia vissuta nelle difficoltà a cui la vita ti pone. Il suo spirito di missionaria l’hanno portata in Italia e nel monastero di Trani dove è girato il reality ha portato la sua passione per la danza e la positività. A ti spedisco in Convento 2 ha stupito, Suor Julinda è stata talvolta redarguita per il suo eccesso di vivacità.

Suor Agnes è la più giovane delle suore del reality del convento nell’edizione del 2022. Ha 37 anni anni di età ed è di origine Indonesiane. È la più riservata e di lei si sa poco perché è molto chiusa in se stessa. Ha la passione per la cucina, è l’addetta infatti alla refezione, inoltre si gestisce la lavanderia di Villa Santa Maria a Trani. La sua più grande passione? Suor Agnes è tifosissima del Milan.

Oltre alle suore e alle ragazze nel cast di Ti Spedisco in convento 2 anche due nuovi ingessi: Ester e Maria Lucia. Ester ha 31 anni di età ed è di origini siciliane, di preciso di Messina. Si è laureata in Scienze Psicologiche poi è arrivata la vocazione. È una recente novizia delle Figlie del Divino Zelo. Maria Lucia ha 35 anni di età ed è originaria di Chieti. Da giovane ha fatto la Bar lady senza mai eccessi, è infatti una ragazza allegra e posata.

Nel reality del convento è una postulante. Che differenza c’è tra novizia e postulante? La tappa vocazionale due precede l’essere novizia si chiama postulato. Ricapitolando le suore di Ti Spedisco in convento 2 del cast sono 5: Suor Patrizia, Suor Carolina, Suor Laxmi, Suor Julinda e Suor Agnes. Hanno partecipato al reality in streaming su Discovery+ perché sono missionarie, hanno la giusta esperienza per l’esperimento sociale alla base del programma ovvero redimere gli eccessi di ragazze che probabilmente hanno solo bisogno di essere ascoltate da chi sa scavare a fondo nell’animo umano con dolcezza.

