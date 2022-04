Ti spedisco in convento 2022 location: dove si trova e dove girano

Ti spedisco in convento è un docu-reality giunto alla sua seconda stagione. Torna in televisione su Real Time dal 17 aprile, anche se è possibile vederlo in anteprima, in streaming, su Discovery+ a partire da domenica 10 aprile. Un programma che adatta il format di Bad Habits, Holy Orders. Un reality che propone al tempo stesso un esperimento sociale, come nelle prime edizioni del Grande Fratello.

Cosa accade all’interno del programma TI spedisco in convento? Esattamente ciò che il titolo suggerisce. Le protagoniste sono alcune ragazze reputate trasgressive, che i genitori ritengono debbano essere ricondotte sulla buona strada. Si ritrovano a trascorrere un mese in un vero convento, seguite scrupolosamente da un gruppo di suore molto severe. Le giovani sono inoltre convinte d’aver avuto accesso a un altro tipo di reality. Grande la loro sorpresa nel ritrovarsi alle porte del convento. Parlando quest’ultimo, però, dove si trova? Qual è la location principale di questo programma? Scopriamolo insieme.

LEGGI ANCHE – Ti spedisco in convento quante puntate

Ti spedisco in convento, dove è stato girato

La prima stagione era stata girata a Sorrento, in Campania, precisamente nel convento di Suor Monica. Per la seconda stagione si è deciso di spostarsi altrove, cambiando la location del reality. Si resta però al sud, passando dalla Campania alla splendida Puglia.

Il convento che stavolta fa da sfondo alle disavventure delle giovani protagonista è quello della congregazione delle Suore figlie del Divino Zelo, che si trova a Trani. A poca distanza dalla celebre cattedrale di San Nicola Pellegrino, ecco sorgere Villa Santa Maria. Si tratta di un luogo in cui le suore sono solite radunarsi per assemblee, iniziative culturali e dibattiti. Una sorta di casa per le ferie, la si potrebbe definire, anche se l’uso che se ne fa è totalmente differente. Si trova in una piccola pineta e vanta ampi spazi all’aperto.

Ti spedisco in convento promo

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI