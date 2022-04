Elite 6 quando esce la sesta stagione: info e trama

Il rinnovo per Elite 6 è giunto con largo anticipo. La notizia è stata data a ottobre 2021, così i fan si stanno godendo la quinta stagione su Netflix in maniera totalmente rilassata. Non si tratta infatti del capitolo conclusivo dello show creato da Carlos Montero e Dario Madrona.

Sappiamo già qualcosa su Elite 6? Ecco tutte le informazioni disponibili, ad oggi, relative alla celebre serie TV spagnola, che continua a collezionare cifre streaming da record su Netflix.

Elite 6 quando esce

Avere notizie certe sulle tempistiche della nuova stagione è impossibile. Per il momento non è stato rilasciato alcun comunicato in merito. Allora quando esce Elite 6? È possibile fare un’ipotesi? Decisamente. Voci di corridoio vorrebbero l’inizio delle riprese partire a breve a Madrid. Se nel giro di un mese o due tutto dovesse essere pronto a partire, la sesta stagione della serie spagnola potrebbe fare il proprio esordio per metà 2023 su Netflix.

Elite 6 anticipazioni trama e cast

Impossibile proporre oggi uno sguardo veritiero alla trama di Elite 6. Benjamin è stato arrestato per l’aggressione a Samuel, la cui morte non è confermata al 100%. Tutto lascia pensare che gli sceneggiatori vogliano ragionarci con calma. Nella prossima stagione scopriremo, di certo, se all’uomo sia stato addossato anche l’omicidio di Armando, del quale è innocente.

Differente il discorso relativo al cast. Su questo aspetto c’è qualcosa da sottolineare. Itzan Escamilla e Omar Ayso non avrebbero neanche dovuto prendere parte alla quinta stagione, stando a quanto si vociferava. Sono poi stati avvistati sul set, al secolo. Tutto lascia pensare che la quinta stagione sia stata il loro passo d’addio, magari con un’apparizione nella prima puntata della sesta per concludere la propria storyline.

Nessuna conferma sul resto del cast, che negli anni è cambiato molto. Non sarebbe una sorpresa vederlo mutare in maniera sostanziale ancora una volta. Sappiamo che si aggiungeranno cinque nuovi attori. Carmen Arrufat e Alvaro de Juana sono noti rispettivamente per il film La Inocenzia del 2019 e la seconda stagione di HIT. Al loro fianco troveremo, tra i nuovi, anche Alex Pastrana, Ana Bokesa e Ander Puig. Quest’ultimo sarà il primo attore trans della serie spagnola.

