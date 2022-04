Elite 6 Samuel destino legato a nuovo attore transgender

Elite 6: andiamo alla scoperta di qualche dettaglio sulla nuova stagione della fortunata serie di Netflix, in particolare sul destino di Samuel e su un nuovo attore che sarà protagonista.

Da poco Netflix ha rilasciato sulla propria piattaforma l’attesissima quinta stagione di Elite, la fortunata serie spagnola ambientata nella prestigiosa scuola di Las Encinas. Come sempre, c’è un mistero al centro del racconto e i ragazzi devono fare di tutto per riuscire a cavarsela e questa quinta stagione in tal senso non fa eccezione. Da questo momento, è vivamente sconsigliata la lettura a chi non ha concluso la visione della quinta stagione della serie e non vuole incappare in SPOILER.

La serie si conclude con il dubbio legato alle condizioni di Samuel. Il ragazzo è rimasto in fin di vita dopo lo scontro con Benjamin e non sappiamo dunque se sia ancora vivo. Lo scopriremo probabilmente all’inizio della sesta stagione e il suo destino potrebbe essere legato a quello di un’attesa new entry.

LEGGI ANCHE: ELITE 5 CHI SONO I PARTNER DEGLI ATTORI NELLA VITA REALE

Elite 6: il destino di Samuel e il nuovo attore

Tra le novità della sesta stagione di Elite ci sarà anche l’ingresso del primo attore dichiaratamente transgender nel cast della serie. La produzione è sempre molto attenta alle tematiche LGBTQ e in tal senso l’ingresso del primo attore trans è un ulteriore passo in avanti. L’attore in questione risponde al nome di Ander Puig e con tutta probabilità interpreterà anche il primo studente trans di Las Encinas.

Stando alle indiscrezioni che circolano in rete, il suo ingresso potrebbe essere legato al destino di Samuel, anche se non è chiaro come. Gli sarà d’aiuto per salvargli la vita? Prenderà il suo posto a scuola? Non sono ancora chiaramente disponibili dettagli a riguardo e bisognerà aspettare per conoscere il nuovo volto di Elite e per capire quale sarà il destino di uno dei grandi protagonisti della serie come Samuel.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI