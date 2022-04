Elite 5, chi sono i partner degli attori nella vita reale? Scopriamo le relazioni ufficiali e i rumors che ruotano intorno al cast della serie Netflix

Il successo di Elite 5 è stato immediato su Netflix. Nel giorno del lancio lo show spagnolo è subito volato al primo posto della top 10 della piattaforma streaming. I fan vogliono sapere sempre di più dei propri beniamini e così, di seguito, riportiamo i loro partner noti nella vita reale.

LEGGI ANCHE – Elite 6 quando esce la sesta stagione: info e trama

Elite 5: i partner nella vita reale

Itzan Escamilla interpreta Samuel in Elite 5. L’attore è molto riservato e per questo la sua vita privata tende a restare tale. Nell’ultimo periodo, però, nonostante il suo basso profilo sono iniziate a circolare delle voci. Uno scatto con una giovane di nome Viro, sconosciuta sul fronte del mondo dello spettacolo, è apparso sul profilo Instagram dell’attore. I rumor hanno così iniziato a circolare.

Le voci di corridoio possono spesso trarre in inganno ed è quanto accaduto con Carla Diaz, interprete di Ari. Non è attualmente impegnata in nessuna relazione, eppure si era parlato molto della sua vicinanza ad André Lamoglia. Dopo il debutto dello show, però, è stato chiaro come gli scatti online non fossero altro che riprese dello show Netflix.

Martina Cariddi, interprete di Mencia, ha smesso di pubblicare foto con Ivan Pellicer. La loro storia sembra essere ormai del tutto conclusa. Claudia Salas, ovvero Rebeka, è single. Sul suo profilo Instagram ha smesso pubblicato scatti con sua sorella, che i fan hanno erroneamente pensato inizialmente fosse la compagna.

Sul set di Elite è scattato l’amore ma non tra due attori. Georgina Amoros, interprete da Cayetana, è impegnata in una relazione con il produttore dello show Diego Betancor. Un amore nato in quarantena e dura da più di un anno. L’attore Pol Granch, il cui personaggio è Phillipe Florian Von Triesenberg, è attualmente single. Fino al 2020 era al fianco di Natalia Lacunza ma la loro storia è terminata. I due pare si siano lasciati, però, in buoni rapporti.

Il 2020, l’anno in cui il Covid è entrato nelle nostre vite, è stato alquanto fortunato sul fronte amoroso per il cast di Elite. L’attrice Valentina Zenere, che interprete Isadora, ha infatti iniziato una relazione con Jordi Lladò in quel periodo. Lui è un noto regista. Nonostante le voci su una presunta relazione con Carla Diaz, André Lamoglia, ovvero Ivan nella serie, pare essere single. Come detto, i fan sono a caccia di notizia e sperano sempre esploda l’amore. È questo il caso di Manu Rios, ovvero Patrick in Elite, che in molti credono stia con Carlos Parejo. Ufficialmente, però, i due sono soltanto amici.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI