Elodie prima e dopo com’era ad Amici FOTO

Elodie, vediamo com’era la cantante nella sua esperienza ad Amici e com’è diventata col passare del tempo.

Tra le voci più importanti del panorama musicale attuale c’è sicuramente Elodie, grande protagonista ormai della scena italiana. La cantante ha iniziato a farsi conoscere grazie all’esperienza nel talent show di Amici, trovando la giusta notorietà che ha fatto da trampolino di lancio alla sua carriera. Vediamo dunque com’era la cantante romana durante quell’esperienza e com’è diventata oggi.

Elodie: com’era ad Amici

Elodie Di Patrizi ha partecipato nel 2015 ad Amici, un’esperienza che ha rappresentato la vera e propria svolta della sua vita. La cantante in realtà aveva provato a partecipare al talent già nel 2009, stesso anno in cui aveva partecipato a X Factor, venendo eliminata però nelle fasi iniziali. Le delusioni non hanno buttato giù Elodie, che ha continuato a coltivare il suo sogno, fino al grande successo arrivato con Amici.

Nel 2015 dunque Elodie si posiziona al secondo posto nel talent di Maria De Filippi e vince il Premio della critica giornalista Vodafone e quello RTL 102.5. Vede la luce anche il suo primo album, Un’altra vita, con l’omonimo singolo che ha ottenuto la certificazione di disco d’oro. All’epoca della vittoria di Amici, Elodie aveva 25 anni e un look molto diverso rispetto a ora, con i capelli molto corti e rosa.

Nel tempo la cantante è cambiata molto, sfoggiando diversi look tra capelli corti, treccine e la lunga chioma che la contraddistingue ora. A livello musicale Elodie è maturata moltissimo, diventando una vera e propria star del panorama musicale italiano, unendo alla sua straordinaria abilità vocale anche una presenza scenica importante. Elodie ha realizzato tre album, a Un’altra vita ha fatto seguito Tutta colpa mia un anno dopo e poi This is Elodie nel 2020.

