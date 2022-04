Domenica 10 aprile si è conclusa la prima stagione di Noi, fiction Rai remake della serie TV americana This is Us. Un viaggio durato sei puntate, suddivise in due episodi. Ecco come si sono conclusi gli ultimi due, dal titolo Napoli e La luna.

Avete avuto modo di vedere come finisce Noi? Se non avete ancora visto l’ultima puntata della fiction Rai con Lino Guanciale, ecco un dettagliato riassunto, così da poter essere alla pari e aggiornati.

Noi come finisce l’ultima puntata

Nel passato Rebecca e Pietro sono in crisi. Lei punta tutto sulla sua carriera musicale, annunciando al marito d’essere pronta a partire in tour con la sua band. Il distacco tra i due aumenta enormemente, mentre gli amici di sempre, Michele e sua moglie, annunciano il divorzio.

Daniele ha intanto deciso di accompagnare il padre biologico, Mimmo, a Napoli. Questa è la città in cui è nato e qui vorrebbe rivedere le persone a lui più care. Il tutto perché le sue condizioni si sono enormemente aggravate. Cate, intanto, si sente in colpa per non sentirsi ancora in grado di aprirsi davvero con Teo. Claudio, invece, si rende conto che il suo vero amore è l’ex moglie Sofia. Teo riesce a fargli aprire gli occhi, lasciandosi alle spalle finalmente Chiara e Ludovica. Ne è passato di tempo dal suo tradimento e ora la donna, che lo ama a sua volta, decide di farsi riconquistare.

Il giorno dopo il viaggio a Napoli Mimmo ha una crisi e muore. Daniele ne risulta ovviamente sconvolto. Cate e Teo decidono di rallentare un po’, considerando i problemi generati dall’ansia dei preparativi del matrimonio, che non viene annullato.

Daniele è in preda a forti attacchi di panico dopo la morte del padre biologico, Mimmo. Si rende conto d’avere frequenti amnesie e problemi a concentrarsi. Non è in grado di fare nulla di continuativo. Rinuncia alla prima dello spettacolo di Claudio. Questi è sconvolto dalla telefonata ricevuta dal fratello e corre da lui. Lo trova riverso sul pavimento in preda a una crisi respiratoria.

Ci viene mostrato in maniera chiara il lato oscuro di Pietro, che si ubriaca e aggredisce Orso, il componente della band che ci prova con sua moglie, che si sta esibendo. Una volta a casa, i due hanno un durissimo confronto. Lui le rinfaccia di trascurarlo in nome della sua carriera, che in realtà non esiste. Lei è stanca d’essere relegata alle mansioni casalinghe. I due decidono di lasciarsi.

Nel presente, intanto, Claudio fa il suo debutto a teatro e ottiene gli applausi del pubblico. In seguito si confida con Sofia, sempre più innamorato dell’ex moglie, dicendole di voler tornare a convivere. Lei accetta. La puntata si conclude con il sofferto confronto tra Pietro e Rebecca nel presente. Lui le svela come la sera in cui si sono conosciuti era pronto a rapinare il locale. La sua voce lo ha fermato e da allora, al suo fianco, è diventato un uomo diverso. Vuole così superare la crisi che li attanaglia e riuscire ad andare avanti, insieme.

Come muore Pietro

Non è ancora tempo di scoprire come esattamente sia morto Pietro. I salti temporali ci hanno svelato il suo destino, in parte. Sappiamo che Rebecca si sposerà con il suo migliore amico, Michele, ma cosa accade a suo marito? Se si dovesse seguire la sceneggiatura della serie originale americana, This is Us, dovrebbe risultare letale un incidente domestico. Un cortocircuito genera un incendio in casa, con Pietro sopravvissuto alle fiamme ma ucciso in seguito da complicazioni dovute all’eccessivo fumo respirato.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI