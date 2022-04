La scogliera dei misteri dove è stato girato: location

Martedì 12 aprile ha inizio su Rai 1, alle ore 21.25, La scogliera dei misteri. Si tratta di una miniserie drammatica francese, il cui titolo originale è Jugée coupable. Una storia intricata e coinvolgente, da non perdere.

Scopriamo dove è stata girata La scogliera dei misteri, che terrà gli spettatori di Rai 1 incollati allo schermo per tre puntate, ognuna delle quali suddivise in due episodi. Una serie che arriva nel nostro Paese poco meno di un anno dopo la messa in onda originaria. Ecco le location da scoprire.

LEGGI ANCHE – La scogliera dei misteri: trama e cast

La scogliera dei misteri dove è stato girato

Nel corso delle tre puntate (e dei sei episodi) della miniserie La scogliera dei misteri, in onda su Rai 1 in prima serata a partire dal 12 aprile, avremo modo di apprezzare svariate location davvero interessanti. Ecco dove è stata girata questa serie TV francese, colma di mistero e dramma.

Il lavoro sul set si è concluso in poco meno di tre mesi, precisamente dal 21 settembre all’11 dicembre 2020 (messa in onda nel 2021). Cast e crew sono stati impegnati in Bretagna, precisamente nel dipartimento francese di Morbihan. Le riprese hanno visto gli addetti ai lavori spostarsi in svariati comuni, ovvero: Vannes, Quiberon, La Trinité-sur-Mer, Carnac, Auray, Theix-Noyalo, Arradon, Port-Louis, Port Haliguen e Hennebont.

Il municipio di La Trinité-sur-Mer è stato trasformato in gendarmeria durante le riprese. Tra gli edifici storici coinvolti anche l’Hotel del Limur, risalente al 17esimo secolo, sito a Vannes. Quando invece viene mostrato l’Hotel Roches Blanches, si è in realtà nella Loira Atlantica, precisamente a Missilac, presso l’Hotel Domaine de la Bretesche.

Un’area davvero spettacolare, che potrebbe stuzzicare la fantasia del pubblico de La scogliera dei misteri. Visitare Morbihan può essere un’idea per un viaggio al di fuori dei canonici percorsi turistici nei quali si cimentano gli italiani. Questa splendida regione si affaccia sull’Oceano Atlantico, con il ben famoso Golfo di Morbihan che viene mostrato ripetutamente nel corso della miniserie.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI