La scogliera dei misteri è l’ultimo esempio di come la fiction italiana stia guardando con grande interesse alle produzioni francesi. Questa miniserie è infatti transalpina e il titolo originale è Jugée coupable. Si tratta di un intrigante crime diviso in sei puntate, a partire da martedì 12 aprile.

Tutto pronto per il lancio de La scogliera dei misteri. La nuova fiction Rai sarà composta da pochi appuntamenti, appena sei, con una protagonista impegnata in un complesso caso, il suo. Dovrà infatti riuscire a far luce sul suo passato colmo di segreti.

La scogliera dei misteri trama e cast

Lola Brémond è una giovane donna, orfana di madre e padre, che vive a Bordeaux. Condivide la propria casa con suo zio. Un giorno viene chiamata a sostenere un colloquio di lavoro in Bretagna. Qualcosa però non torna, dal momento che Inés Leroux, co-direttore del famoso albergo nel quale vorrebbe lavorare, le spiega come suo marito non le abbi amai offerto il posto.

Lola si allontana, delusa e confusa, e riceve poi un sms anonimo. Il testo le chiede di recarsi presso il Café du Port, così da leggere il quotidiano del giorno. Scopre così che sulle sue pagine viene rievocato un assassinio avvenuto 25 anni prima. La vittima, Manon Jouve, venne trovata morta ai piedi delle scogliere di Port Blanc. Lola resta sconvolta dalla somiglianza fisica tra lei e la donna defunta. Sospetta che la morta possa essere sua madre. Inizia così a chiedersi chi possa averle mandato quel messaggio e perché. Ha così inizio un lungo viaggio tra indagini, passioni e delitti. Tutto ruota intorno al mistero della scogliera.

Guardando al cast, la protagonista Lola Brémond è interpretata da Garance Thénault. Il ruolo di Mireille Jouve è di Gabrielle Lazure, mentre Jean-Michel Brémond è Nicky Marbot. Virginie Marte ha il volto di Inés Melab, mentre Inés Leroux è Elodie Frenck. Al cast si aggiungono i seguenti attori e attrici: Vincent Winterhalter (Michel Jourdan), Xavier Lemaitre (Nicolas Leroux), Jerome Anger (Georges Battaglia), Alexis Loret (Eric Battaglia), Pierre-Yves Bon (Clement Neuville), Aurelie Vaneck (Gaelle Jourdan), Farouk Bermouga (Bernard) e Raphael Poli (Michel Jourdan).

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI