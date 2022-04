La scogliera dei misteri arriva su Rai 1: scopiamo quante sono le puntate della miniserie francese in onda dal 12 aprile 2022.

Pronto un nuovo appuntamento su Rai 1: a partire da martedì 12 aprile prenderà il via la miniserie francese La scogliera dei misteri. Ambientata nella suggestiva Bretagna, la storia mette al centro la vicenda della protagonista, Lola Bremond, laureata in gestione alberghiera e alla ricerca di un impiego presso un rinomato hotel. Qui però non trova alcun colloquio di lavoro, ma anzi scopre il mistero legato alla sparizione di una donna completamente identica a lei, risalente a ben 25 anni prima. Piano piano tutti i misteri riguardanti quel caso e quel luogo verranno fuori e Lola dovrà scoprire il legame con quella donna identica a lei.

LEGGI ANCHE: LA SCOGLIERA DEI MISTERI TRAMA E CAST

La scogliera dei misteri: quante puntate sono

L’appuntamento con La scogliera dei misteri si articolerà in sei episodi, che verranno trasmessi due alla volta. Tre dunque gli appuntamenti in prima serata con la miniserie francese, il cui finale è previsto quindi per martedì 26 aprile. Questo è il calendario completo degli episodi:

Martedì 12 aprile: puntate 1 e 2

Martedì 19 aprile: puntate 3 e 4

Martedì 26 aprile: puntate 5 e 6

La scogliera dei misteri: il cast

La protagonista de La scogliera dei misteri risponde al nome di Garance Thenault, che interpreta il ruolo di Lola. L’attrice si sta ritagliando un ruolo importante nella televisione francese e ora è pronta a conquistare anche il pubblico italiano. A Tv Sorrisi e Canzoni, la Thenault ha raccontato di essere stata immediatamente conquistata da questo progetto.

Questo è il resto del cast:

Gabrielle Lazure: Manon Jouve

Nicky Marbot: Jean-Michel Brémond

Inès Melab: Virginie Marte

Elodie Frenck come Inès Leroux

Vincent Winterhalter: Michel Jourdan

Xavier Lemaître: Nicolas Leroux

Jérôme Anger: Georges Battaglia

Alexis Loret: Éric Battaglia

Pierre-Yves Bon: Capitaine Clément Neuville

Aurélie Vaneck: Gaëlle Jourdan

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI