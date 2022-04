Mercoledì 13 aprile fa il suo esordio su Disney+ la serie TV Le fate ignoranti. Un titolo che dice moltissimo a tutti i fan del celebre regista Ferzan Ozpetek, che ha adattato il celebre film del 2001 in uno show in streaming, così da poter analizzare meglio questa storia amatissima.

Scopriamo qual è la programmazione della serie TV Le fate ignoranti, tra le più attese sul fronte italiano per quanto riguarda Disney+, seconda forse solo al ritorno di Boris. Tutti gli episodi saranno caricati il 13 aprile sulla piattaforma? Occorrerà attendere nuove puntate di settimana in settimana? Ecco tutto le info del caso.

Le fate ignoranti quanti episodi

La serie TV Le fate ignoranti, di Ferzan Ozpetek, fa il suo esordio mercoledì 13 aprile su Disney+. La piattaforma è accessibile a tutti gli abbonati attraverso svariati modi, da smartphone a tablet, da computer a console, fino alle Smart TV.

Il celebre regista ha girato otto episodi in totale, che non sappiamo se porranno fine alla storia o serviranno da primo passo verso un’analisi ben più approfondita, magari suddivisa in 2-3 stagioni. Occorrerà guardare l’ultima puntata per scoprirlo, e magari andare a caccia di comunicati ufficiali o dichiarazioni sibilline.

Una buona notizia per tutti i fan del binge watching, che non vedono l’ora di potersi concedersi una maratona all’interno del mondo narrativo di Ferzan Ozpetek. Le fate ignoranti sarà disponibile con tutti i suoi 8 episodi dal 13 aprile. È bene sapere, però, come il titolo rientri nel catalogo Star, ovvero quella sezione riservata a un pubblico adulto. Non basterà, dunque, un abbonamento standard a Disney+, quello con tutti contenuti adattai anche ai bambini. Si dovrà pagare qualche euro in più per poter guardare in streaming la serie e l’intero catalogo offerto.

