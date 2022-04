Ferzan Ozpetek ha trasformato uno dei suoi film più famosi, Le fate ignoranti, in una serie TV, come ormai ben sappiamo. Lancio in streaming previsto per mercoledì 13 aprile su Disney+. Scopriamo insieme qual è la trama di questa produzione, che in qualche modo differirà con la pellicola, e il cast scelto dal celebre regista.

Sono trascorsi più di 20 anni dall’uscita al cinema de Le fate ignoranti. Era il 2001 e i protagonisti scelti erano Margherita Buy e Stefano Accorsi. Tanto è cambiato da allora e la filmografia di Ferzan Ozpetek si è accresciuta notevolmente. È sempre rimasto legato a quell’opera e ora ha avuto la chance di analizzare quella storia più a fondo con una serie TV.

Le fate ignoranti serie TV trama

Nella prima parte della serie conosciamo brevemente Massimo e Antonia. I due formano una splendida coppia, ricca, che vive serena a Roma. Sono molto affiatati e innamorati. La loro vita sembra perfetta ma di colpo viene interrotta bruscamente. Lui perde la vita in un incidente stradale.

Persa nel suo dolore e a caccia di ricordi, Antonia si ritroverà a scoprire una vita parallela che ignorava. Suo marito Massimo amava un uomo, Michele, e con lui condivideva parte della sua esistenza, tenuta segreta per anni. Il dolce relax che si concedeva sulla terrazza romana dell’uomo, circondati dai suoi amici, di cui Antonia ignorava l’esistenza, diventa col tempo il mondo della giovane donna. Decide infatti di avvicinarsi a queste persone, lasciandosi coinvolgere, dapprima sospinta dal dolore per il tradimento e poi trascinata dall’amore per questa nuova prospettiva sulla vita.

Le fate ignoranti serie TV cast

Come detto, non mancano differenze tra serie TV e film de Le fate ignoranti. Avendo svariati episodi a disposizione, Ferzan Ozpetek ha avuto la chance di analizzare ulteriormente il proprio racconto, espandendolo. Non ritroveremo, dunque, una perfetta sincronia anche sul fronte del cast. Il ruolo di Antonia è stato assegnato a Cristiana Capotondi, che nella vita è una dirigente in un laboratorio medico. Suo marito Massimo è Luca Argentero, dirigente di un’azienda di import-export.

L’uomo che cambia la vita di entrambi, seppur in momenti differenti, è Michele ed è interpretato da Eduardo Scarpetta, che sta vivendo un momento d’oro della sua carriera. Il suo personaggio dipinge fondali per il teatro dell’Opera di Roma. Carla Signoris è Veronica, ovvero l’esuberante madre di Antonia. Immancabile la presenza di Serra Ylmaz, che torna a far parte di questa storia come Serra, amministratrice, portiera e saggia presenza della casa.

Paola Minaccioni interpreta il ruolo di Luisella, che ha un negozio di frutta e verdura e si propone al mondo come se fosse la copia esatta di Brigitte Bardot. Vive insieme con Vera, che ha il volto di Lilith Primavera. Annamaria e Roberta, rispettivamente cartomante e psicologa, sono Ambra Angiolini e Anna Ferezzetti. Si tratta di una coppia, così come Riccardo e Luciano, per i quali sono stati scelti gli attori Edoardo Purgatori e Filippo Scicchitano. Il pensionato Valter, che ha fatto da maestro a Michele, è Edoardo Siravo, mentre Sandro è Samuel Garofalo. Questi lavora con Michele ed è innamorato di lui. Il fotografo Asaf, invece, nipote di Serra, è Burak Deniz.

Il cast si completa, infine, con Nora, colf di casa di Antonia, ovvero Maria Teresa Baluyot, e con le Tre Marie. Sono l’anima del quartiere e personaggi realmente esistenti nel quartiere in cui vive Ferzan Ozpetek. Parti assegnate a Patrizia Loreti, Giulia Greco e Mimma Lovoi.

