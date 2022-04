Malena ex politica: Sapevate che era al Pd? La verità

Malena, andiamo alla scoperta della vita dell’attrice hard prima del porno: ha un passato in politica, tra le fila del PD.

La Pupa e il secchione è pronto ad arricchirsi di un’importante novità per la quinta puntata di questa quinta edizione dello show: nel cast farà il suo ingresso temporaneo la famosa attrice hard Malena. La donna entrerà per portare scompiglio tra le coppie in gara, sottoponendo i concorrenti del reality a dure prove di seduzione. Andiamo dunque a scoprire qualcosa in più sulla musa di Rocco Siffredi, in particolare sulla vita di Malena prima del cinema hard.

LEGGI ANCHE: LA PUPA E IL SECCHIONE ANTICIPAZIONI QUINTA PUNTATA 12 APRILE: MALENA

Malena: il passato in politica

Sin da piccola, Malena ha sognato di entrare nel mondo dello spettacolo, ma inizialmente ha scelto un’altra via per il suo futuro. Malena aveva infatti iniziato a impegnarsi nella vita politica di Gioia del Colle, in provincia di Bari, venendo eletta nell’Assemblea Nazionale del Partito Democratica nel 2013. La scalata in politica però si è bruscamente interrotta dopo poco, perché Malena ha deciso di cambiare completamente vita, abbandonando la politica ed entrando nel mondo del porno.

Qui Filomena Mastromarino si fa conoscere col nome di Malena, ispirato al personaggio di Monica Bellucci nel film di Giuseppe Tornatore. Col tempo diventa une vera e propria icona del mondo hard, affermandosi come la musa del più grande attore porno italiano, ovvero Rocco Siffredi. Al contempo, Malena diventa anche un volto noto della televisione, con la partecipazione a diversi programmi, soprattutto come opinionista a Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso, e alla dodicesima edizione dell’Isola dei famosi.

Ora, Malena è pronta a tornare in televisione come grande protagonista della quinta puntata de La pupa e il secchione. La politica è ormai ampiamente alle spalle, visto che Malena è riuscita a fare il successo che voleva nel mondo dello spettacolo.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI