La Pupa e il Secchione anticipazioni quinta puntata 12 aprile: Malena

La Pupa e il Secchione 2022 nel cast della quinta puntata Malena. Anticipazioni di fuoco su Maria Laura e Giammarco Onestini

La Pupa e il secchione 2022 torna questa sera 12 aprile con la quinta puntata dello show condotto da Barbara d’Urso in onda su Italia 1. Mancano tre appuntamenti al gran finale del reality che decreterà la Coppia vincitrice del programma e si prevede una serata ricca di colpi di scena pronti a ribaltare ogni pronostico. Dalle Anticipazioni sulla quinta puntata della Pupa e il secchione 2022 protagonista di stasera 12 aprile Maria Laura de Vitiis, la new entry a tempo Malena e la lite tra Paola Caruso ed Elena Morali.

La Pupa e il Secchione 2022 anticipazioni quinta puntata: benvenuta Malena addio Maria Laura?

Alla Pupa e il Secchione stasera 12 aprile ne vedremo delle belle. Dalle anticipazioni della quinta puntata a scaldare la serata la Pupa per una notte della serata: Malena che metterà alla prova le coppie in gara con diverse prove di seduzione. È il periodo d’oro dell’attrice che è stata protagonista di un’intervista a Belve in cui ha parlato dei suoi problemi con gli uomini spaventati da lei, della sua storia con Fabrizio Corona e della sua carriera. Questa sera alla Pupa e il Secchione non solo Malena, la quinta puntata vedrà protagonista Maria Laura De Vitiis che ha avuto un’accesa lita con Giammarco Onestini. Sarà messa di fronte ad una scelta?

Da tenere a mente che Mila Suarez è la Pupa insidiosa che ha una lunga amicizia con il fratello di Luca. Una pesante litigata c’è stata anche tra Paola Caruso ed Elena Morali, che tra le due non è mai corso buon sangue non è di certo una notizia della Pupa e il Secchione 2022 ma potrebbe essere emerso qualcosa di più sulle famose presunte avances della Bonas nei confronti del fidanzato della Morali. Al centro del gossip della Villa anche il rapporto tra Denise Dosio ed Emy Buono, nonché del futuro di Niccoló Scalfi. Una secchiona ha perso la testa per lui, è Valentina? Lo scopriremo questa sera alla quinta puntata della Pupa e il Secchione del 12 aprile.

