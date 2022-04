Our Flag Means Death: dove vedere in streaming legale

Our Flag Means Death è una serie TV comedy da non perdere. Vanta un ottimo cast, con protagonisti Rhys Darby e Taika Waititi, rispettivamente nei panni di Stede Bonnet ed Edward “Teach”, ovvero Barbanera.

Our Flag Means Death è ispirata a una storia reale, quella del ricco Stede Bonnet, che decise di abbandonare la propria vita di agi per diventare un pirata. Ispirato dalle tante storie provenienti dai pericolosi mari, prese il largo. Ciò che accade nella serie è un’esilarante ricostruzione di quei fatti. Di seguito spieghiamo esattamente come vedere lo show in maniera legale, considerando come non sia ancora stata proposta in Italia da nessuna piattaforma streaming.

Our Flag Means Death dove vedere

Our Flag Means Death è disponibile su HBO Max. Il servizio streaming non è però ancora giunto in Italia. Lentamente la piattaforma sta trovando spazio in Europa e pare che i piani prevedano un lancio nel nostro Paese nella seconda parte del 2022, tra ottobre e dicembre.

Chi non volesse attendere così a lungo, potrà seguire il metodo seguente per vedere Our Flag Means Death in streaming legale. Il primo passo è quello di registrarsi a un buon servizio VPN. Ciò consentirà di mascherare il proprio IP, facendo risultare l’utente connesso da un altro Paese. Molti servizi VPN offrono la chance di scegliere canali ben studiati per lo streaming, suddivisi proprio per le differenti piattaforme. Una volta connessi, si potrà accedere a HBO Max. Occorrerà però registrarsi e un metodo comodo per pagare la propria tariffa mensile è quello di addebitare il tutto tramite Google Pay, così da non dover complicare il tutto con conti digitali registrati negli USA ecc.

Il gioco è semplice e l’abbonamento è perfettamente legale e registrato a proprio nome. Si dovrà però accedere alla VPN per poterne usufruire. Ciò è possibile anche da smartphone, tablet, computer, console e Smart TV. Si potrà anche scaricare l’app di HBO Max. Questa non è però presente nello store italiano, ma basterà scaricare da Google la versione apk.

Our Flag Means Death trailer

