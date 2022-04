Tiziana Panella assente: che fine ha fatto? L’annuncio

Tiziana Panella non è più al timone di Tagadà da giorni e il pubblico da casa si chiede che fine ha fatto. La risposta spiazza

Tiziana Panella assente dalla conduzione di Tagadà programma in onda sul La7 dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.15. Non c’era nemmeno oggi, al suo posto Alessio Orsingher che ha sostituito la mora giornalista anche quando era malata di Covid durante le feste natalizie. La Panella 53 anni di età e di origini napoletane a gennaio in una lunga intervista al Corriere della Sera aveva parlato di quanto fosse stata pesante la malattia causata dal coronavirus. Un’esperienza già vissuta dunque qualche mese fa quella del Covid e dell’isolamento per questo vedendo Tiziana Panella assente a Tagadà in tanti si sono chiesti se c’entrasse davvero l’isolamento o se fosse stata fatta fuori da La7.

L’annuncio in realtà è stato fatto il 5 Aprile in diretta tv: Tiziana Panella non ha fatto nessuna fine particolare come il licenziamento, è semplicemente in quarantena perché è stato a contatto con un positivo. Non ha dunque lasciato la trasmissione pomeridiana di approfondimento dell’emittente nè è stata tagliata.

Alessio Orsingher che sostituisce la Panella a Tagadà ha 36 anni di età ed è di origine Toscane. È laureato in Giurisprudenza ed è giornalista professionista dal 2011, anno in cui approda a La7 dopo gli esordi a Class Tv. Nella vita privata del conduttore dal 2017 c’è il collega Pierluigi Diaco con cui è unito civilmente.

