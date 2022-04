Quali sono i segreti di Silente in Animali Fantastici 3? Ecco la spiegazione del titolo e le rivelazioni nel terzo film prequel e spin-off di Harry Potter: Spoiler Alert.

Ecco tutto quello che Animali Fantastici 3 svela sui segreti di Silente. Continuate a leggere soltanto se volete scoprire tutto senza timore di rovinarmi l’esperienza al cinema. Ci sarà spazio per un gran numero di spoiler.

I segreti di Silente

C’è tanto da dire, dal momento che gli eventi in Animali Fantastici 3 sono molteplici (e spesso un po’ confusi). La prima cosa da sottolineare è che il titolo non fa riferimento al solo Albus, ovviamente. Uno dei segreti più importanti è proprio del fratello Aberforth, a dire il vero.

Il cuore di Silente

Il professore e futuro preside di Hogwarts è un puro di cuore. La saga prequel decide di proporre una caratterizzazione più netta dei suoi personaggi, dividendoli quasi tutti tra positivi e negativi. Il solo Credence si muove tra luci e ombre. Nonostante in Harry Potter vediamo un Silente decisamente più ambiguo nei modi e nelle scelte (ha di fatto sfruttato il giovane Potter fino alla fine, tenendolo all’oscuro di un piano potenzialmente letale), in questo film il Qilin si inchina dinanzi a lui, evidenziandone la bontà d’animo.

Silente e Grindelwald: come spezzare il patto di sangue

Sappiamo che Silente non può schierarsi apertamente contro Grindelwald, fronteggiandolo in un duello. Vi è un patto di sangue vincolante, stretto dai due quando erano molto giovani e innamorati. L’uno non può fare del male all’altro ma l’obbligo viene meno nel momento in cui Grindelwald ha sferrato un attacco contro Credence, che è in realtà Aurelius Silente. Ha tentato di far del male a qualcuno che ha lo stesso sangue di Albus, il quale unisce la propria bacchetta a quella del fratello Aberforth. Non vi è più alcun limite, ora, allo scontro finale, che sappiamo avverrà nel 1945.

Silente e Grindelwald si amavano?

È stata J.K. Rowling a parlare apertamente nel 2017 dell’omosessualità di Silente, rammaricandosi del fatto di non aver palesato la cosa in maniera ancor più chiara nei suoi romanzi. Quando i lettori scoprono il passato del preside comprendono come il legame con Grindelwald vada oltre l’amicizia, ma non vi sono conferme. In Animali Fantastici 3 il velo crolla definitivamente.

Albus spiega come un tempo i due fossero uniti e perdutamente innamorati, quasi pronti a scappare insieme. Il patto di sangue deriva proprio dall’assoluta voglia di non arrecare danno all’altro, al di là di qualunque scelta la vita li avrebbe portati a compiere.

Chi è Aurelius Silente

Come detto, il titolo non fa riferimento al solo Albus. Il segreto più importante è forse quello di Aberforth Silente, suo fratello. Aurelius non è un fratello perduto, bensì suo figlio. Credence Barebone è il nipote del futuro preside di Hogwarts. Un ragazzo confuso e sfruttato, che alla fine potrà avere il proprio lieto fine, diciamo, tornando a casa col padre, provando a recuperare il tempo perso, sfruttando quanto gli resta da vivere. Il segreto non è tanto l’appartenenza di Credence, quando la vergogna di Aberforth per averlo abbandonato.

Com’è morta Ariana Silente?

In Animali Fantastici 3 Albus Silente spiega esattamente cosa sia accaduto alla sua giovane sorellina. La morte di Ariana Silente è una ferita costantemente aperta e sanguinante nel cuore del professore di Hogwart.

Aberforth non era affatto contento del piano di suo fratello e Grindelwald di scappare insieme. Minacciò il potente mago, il che ha spinto il fratello a estrarre la sua bacchetta. Una lite dura e spettacolare. I rumori dello scontro, insieme con le risate di Grindelwald, impedirono ai due di sentire la sorella Ariana scendere le scale. Un incantesimo vagante la colpì, uccidendola. Impossibile sapere chi dei due sia il vero responsabile. Silente, piangendo, confessa a Newt il proprio dolore. Il giovane prova a consolarlo, spiegando come questa morte abbia risparmiato numerose sofferenze alla giovane, destinata a morire di lì a poco, essendo una Obscurial.

