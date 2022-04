Io vi troverò è il primo film della serie con protagonista Liam Neeson. Un padre pronto a tutto pur di salvare sua figlia, in una storia scritta da Luc Besson.

Senza ombra di dubbio Io vi troverò è uno dei film più famosi di Liam Neeson, che vanta una carriera decisamente ricca. È inoltre una delle pellicole più citate degli anni Duemila, con riferimento alla minaccia che lui rivolge ai rapitori di sua figlia.

Io vi troverò trama e cast

Bryan Mils è un ex agente della CIA ormai in pensione. Lavora come guardia del corpo per le star di Los Angeles e, al tempo stesso, fa i conti con una vita privata non propriamente rosea. È divorziato dall’ex moglie Lenora e sua figlia Kim trascorre molto più tempo col compagno della madre che con lui.

Quando la giovane gli chiede di poter partire per Parigi con la sua amica Amanda, ospiti delle cugine di quest’ultima, l’uomo accetta riluttante. La ragazza scopre che l’amica ha mentito sulla presenza delle cugine, ma non vuole farsi rovinare l’esperienza. Le due vengono avvicinante dall’affascinante Peter, accettando di seguirlo nel suo appartamento. Questi è complice di un’organizzazione malavitosa albanese, che rapisce giovani donne e le costringe a drogarsi, per poi venderle all’asta. Kim riesce a chiamare il padre prima d’essere sequestrata e l’uomo si impegna a fare tutto il possibile per salvarle la vita. È testimone del rapimento della giovane in diretta, al telefono. In seguito raggiunge Parigi e scopre d’avere 96 ore di tempo prima che l’asta abbia inizio.

Guardando al cast, il protagonista è Liam Neeson, come detto. Il suo ruolo è quello di Bryan Mils. La sua ex moglie Lenore è interpretata da Famke Janssen, mentre sua figlia Kim è Maggie Grace. La giovane va in Francia con l’amica Amanda, che è Katie Cassidy, mentre l’affascinante e pericoloso Peter è Nicolas Giraud.

