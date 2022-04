Si accettano miracoli è una commedia di Alessandro Siani, che ne è regista, sceneggiatore e attore protagonista. Scoprire trama e cast di questa dolce fiaba.

La carriera di Alessandro Siani ha preso una piega ben precisa. L’attore e regista è sempre più prolifico, impegnato nel portare al cinema dolci racconti per tutta la famiglia. Fiabe che possano far sorridere, senza essere mai volgari. È questo il caso di Si accettano miracoli.

Si accettano miracoli trama e cast

Si accettano miracoli conferma la strada intrapresa da Alessandro Siani con Il principe abusivo. Sull’onda del successo di Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord, l’attore e regista napoletano ha dato il via a una produzione di fiabe per il grande schermo, in grado di raccogliere le famiglie italiane in sala ogni singola volta.

La trama di questa commedia lo vede nei panni di Fulvio, tagliatore di teste senza scrupoli. Lavora per una multinazionale, che gli ha chiesto di fare piazza pulita di dipendenti non più utili. Fatto questo, però, viene a sua volta licenziato, sorprendentemente. Ha una reazione a dir poco scomposta, il che gli costa un mese di servizi sociali. Dovrà scontarli all’interno della casa famiglia di suo fratello, Don Germano.

L’uomo è un parroco di un piccolo borgo del Sud Italia. Fulvio è un manager dalla grande esperienza e sa fiutare gli affari. Per questo motivo non impiega poi molto a capire che per aiutare il fratello, in gravi difficoltà economiche, c’è bisogno di un “miracolo”. Fa in modo di inventarsene uno. La sua idea pare funzionare e così il piccolo borgo sconosciuto diventa luogo di culto, attirando migliaia di turisti devoti in pellegrinaggio. Ma cosa accadrà quando il Vaticano invierà i vescovi per i controlli del caso?

Il cast di Si accettano miracoli è molto ricco. Come detto, il protagonista è Alessandro Siani, overo Fulvio. Il ruolo di suo fratello, Don Germano, è stato assegnato a Fabio De Luigi, mentre Adele Canfora è Serena Autieri. Chiara ha il volto di Ana Caterina Morariu, mentre Vittorio è Giovanni Esposito. Carmine è Giacomo Rizzo e il Candidato al miracolo è Salvatore Misticone.

