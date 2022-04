Fresh: trama e cast del film su Disney+

Fresh è uno dei film più interessanti d’aprile su Disney+. Una commedia horror e thriller originale, dalla trama e cast interessanti.

Presentato al Sundance Film Festival, Fresh è uno psicothriller intrigante e consigliato. Una pellicola che segna l’esordio della regista americana Mimi Cave. Un primo passo decisamente positivo, che trova spazio nell’ampio catalogo di Disney+ da venerdì 15 aprile.

Fresh trama e cast

Noa è una giovane ragazza single che si ritrova incastrata in una lunga serie di appuntamenti decisamente poco felici. Un fallimento dietro l’altro, il che la rende profondamente frustrata da tutto ciò che ruota intorno al mondo delle app di appuntamenti, a partire dallo swipe fino alle solite stupide domande del primo approccio. Tutto ha perso il fascino di un tempo, date le tante delusioni.

Tutto cambia, però, al supermercato, dove Noa si imbatte in un giovane insolito, Steve. Affabile fin da subito, riesce a ottenere il numero della ragazza disillusa, il che li spinge al loro primo appuntamento. Basta questo perché lei si ritrova a essere totalmente presa da lui. Accetta addirittura l’invito del ragazzo per un weekend romantico, nonostante si siano appena conosciuti.

Steve non ha alcun profilo social, il che è un segnale pericoloso per l’amica di Noa, Mollie, che prova a metterla in guardia. La ragazza non immagina che dietro al bel viso di Steve possa celarsi un mondo sconosciuto, fatto di appetiti insoliti.

Guardando al cast del film, la protagonista Noa è interpretata da Daisy Edgar-Jones, mentre l’intrigante e misterioso Steve è Sebastian Stan. L’amica sospettosa Mollie è interpretata da Jonica T. Gibbs e a completare il novero di attori e attrici vi sono Charlotte Le Bon (Ann), Andrea Bang (Penny), Dayo Okeniyi (Paul) e Brett Dier (Ciad).

Fresh dove vedere

Chiunque voglia vedere Fresh potrà farlo collegandosi al proprio account Disney+. La pellicola, dati i temi trattati, è però presente nel catalogo Star, che richiede l’aggiunta di qualche euro all’abbonamento standard del servizio streaming. L’app è disponibile su tutte le piattaforme: smartphone, tablet, computer, console e Smart TV.

Fresh trailer

