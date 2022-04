Disney Plus: film e serie TV da vedere ad Aprile 2022

Un ricco catalogo di serie TV fa il suo esordio ad aprile su Disney Plus. Sono cinque le serie consigliate tra quelle che arriveranno sulla piattaforma, il che comprende anche titoli del passato. Occhi puntati soprattutto su Le fate ignoranti, ma non solo.

Sapevate che le Kardashian stanno per tornare? Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati. Chi invece ama Sebastian Stan non potrà lasciar andare Fresh, che lo vedrà in una veste inedita.

Aprile 2022, serie TV Disney Plus

Antonia resta di colpo vedova dopo la morte improvvisa di suo marito Massimo a causa di un incidente. La donna scava a fondo nella sua vita, ritrovandosi a scoprire un suo mondo parallelo. Aveva una relazione con Michele, giovane uomo con il quale lei, sorprendentemente, stringe amicizia. Entra in questo mondo fatto di personaggi eccentrici e ammalianti, in grado di cambiare il suo punto di vista sulla vita.

The Kardashians – 14 aprile: il grande ritorno della famiglia più nota, amata e chiacchierata degli Stati Uniti. Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie tornano dinanzi alle telecamere per offrire accesso completo alle loro vite, anni dopo la prima esperienza.

Fresh – 15 aprile: Noa incontra il seducente Steve e ne resta ammaliata. Gli dà il suo numero e dopo un solo appuntamento accetta di partire per un weekend romantico con lui. Scoprirà, però, gli insoliti appetiti del suo nuovo amante.

The Dropout – 20 aprile: una serie che racconta una storia vera, quella di Elizabeth Holmes e della Theranos. Come ha fatto la più giovane miliardaria a esserci costruita da sola a perdere tutto? Cos’è accaduto realmente? Ecco una storia che mescola sapientemente denaro, romanticismo e tragedia.

Dollface 2 – 27 aprile: Jules e le sue amiche sono sul punto di compiere 30 anni. Tutto ciò dopo la pandemia e le sofferenze in amore. La protagonista, ritrovate le altre, avrà modo di indagare a fondo su se stessa, tentando di mantenere intanto il gruppo.

Aprile 22, film Disney Plus

Meglio Nate che niente – 1 aprile: musical che ha come protagonista il tredicenne Nate Foster, che sogna di sfondare a Broadway. Il problema è che non riesce neanche a ottenere una parte nella recita scolastica. Decide così di scappare a New York in gran segreto con la sua amica Libby. Un incontro casuale con la zia Heidi, che non vede da tempo, stravolgerà tutto.

