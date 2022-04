Prime Video: film e serie TV da vedere ad Aprile 2022

Spazio soprattutto alle nuove serie TV su Prime Video ad Aprile 2022. Josh Gad è al centro di un progetto interessante, Wolf Like Me, insieme con Isla Fisher. Josh Brolin prova invece a imporsi anche in ambito televisivo con Outer Range, show western ricco di misteri. Spazio, però, anche per l’Italia, con Bang Bang Baby, crime che promette qualcosa al di fuori del classico genere all’italiana.

Ecco i film e le serie TV di Aprile 2022 su Prime Video. I titoli consigliati da non perdere, con attenzione rivolta unicamente alle nuove produzioni e non a quanto già visto in passato altrove.

Aprile 2022, serie TV Prime Video

Gary è vedovo e vive con sua figlia ad Adelaide, in Australia. Faticano a stringere nuovi legami dopo la morte della donna, ma tutto cambia in seguito a un incidente stradale. La giovane, Emma, ha un attacco di panico e viene consolata da Mary, la conducente in torto. Gary resta di sasso, non essendo mai riuscito a calmarla così. I due si ritrovano a un primo appuntamento ma lei nasconde qualcosa, e ciò è legato al calare della notte. Un oscuro segreto che Gary scoprirà ben presto.

Outer Range – 15 aprile: Royal Abbott è il proprietario di un ranch disposto a tutto pur di tutelare la propria terra e famiglia. Si ritrova a scoprire un mistero inspiegabile nel cuore della natura selvaggia di Wyoming. Tutti i protagonisti saranno chiamati a confrontarsi con l’ignoto in un western moderno che mescola questo genere classico al soprannaturale.

Bang Bang Baby – 28 aprile: produzione italiana per un crime drama ambientato sul finire degli anni ’80. Una giovane adolescente molto timida e insicura si ritrova membro di un’organizzazione criminale. Il tutto per conquistare l’amore del padre, che la spinge in incarichi follemente pericolosi.

Undone 2 – 29 aprile: Alma si rende conto che il passato della sua famiglia è colmo di misteri. Nessuno sembra però interessato a scavare a fondo. Vi sono verità scomode che tutti vogliono restino sepolte. Riesce però a convincere sua sorella Becca ad aiutarla. Insieme scopriranno una complessa rete di ricordi e motivazioni che le hanno rese ciò che sono oggi.

Aprile 2022, film Prime Video

Tutto su Laura Pausini – Piacere di conoscerti – 7 aprile: un viaggio inedito e approfondito nella vita di Laura Pausini. Immagini sconosciute anche ai fan più fedeli della celebre artista. Un progetto unico per la regina del pop italiano, che risponderà alla domanda: cosa sarebbe successo se Laura Pausini non avesse vinto il Festival di Sanremo 1993?

La cena delle spie – 8 aprile: Chris Pine e Thandiwe Newton sono i protagonisti di questo film basato sul romanzo di Olen Steihauer. La CIA scopre che uno dei suoi agenti ha diffuso informazioni segrete che sono costate la vita a più di 100 persone. Henry Pelham viene incaricato di scovare la talpa. Un lungo viaggio, il suo, che lo conduce al fianco dell’ex partner e amante Celia Harrison. La coppia dovrà confondere il confine tra professione e passione in una storia di spionaggio su scala globale.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI