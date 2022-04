All’Isola dei Famosi chi è in nomination dopo la puntata del 14 aprile lascia strascichi di polemiche e liti tra le due squadre. C’è chi sospetta un accordo

La puntata del 14 aprile dell’Isola dei Famosi 2022 è stata caratterizzata da un possibile accordo tra i Tiburon. Hanno fatto riflettere infatti le nomination della squadra e sia in studio che tra i social il sospetto è che tutti abbiano scelto un solo nome su richiesta dello stesso concorrente. I Tiburon hanno perso la sfida per l’immunità e sono quindi tornati per prima in Palapa per le nomination palesi. Proprio questo meccanismo ha messo in luce un possibile accordo tra i naufraghi. Scopriamo cosa è successo e chi è stato nominato.

Isola dei Famosi nomination 14 aprile: un leader vuole lasciare

Le nomination della puntata del 14 aprile dell’Isola dei Famosi 2022 sono iniziate con la squadra dei Tiburon, sconfitti e quindi nominabili. L’unica coppia rimasta in gara formata da Roger ed Estefania ha nominato Licia Nunez perché l’attrice ha detto del modello che è bello ma non balla. Successivamente è stato il turno di Jeremias che per tutta la puntata ha mostrato insofferenza ed è stato molto polemico. Inizialmente voleva nominare se stesso, cosa impossibile da fare, e così ha scelto di mandare in nomination Estefania e Roger. In particolare ha specificato che si trattava di una scelta contro Estefania per la questione sui cocchi.

Il possibile accordo viene fuori quando Blind decide di mandare in nomination Jeremias e scoppia poi in lacrime. Per il cantante il suo compagno di squadra è arrivato al limite come da ui confidato. Anche Laura nomina Jeremias con la stessa motivazione e così il fratello di Belen si sfoga: “Non sto bene, non so perché sono tornato in un reality, non sono la persona adatta”. Anche Alessandro nomina Jeremias e così Luxuria inizia a lamentarsi e a parlare di accordo. Cicciolina non è da meno e scegliere anche lei Jeremias, mentre Licia decide di mandare in nomination Blind.

I Cucaracha invece hanno vinto la sfida e possono fare nomination segrete. Carmen sceglie di nominare Blind perché lo ha visto diverso rispetto agli altri giorni. Nicolas manda in nomination Jeremias così come Guendalina che delusa dice di aver scoperto che è il peggiore di tutti. Edoardo e Marco decidono invece di nominare Blind. Il leader Nick sceglie invece di mandare al televoto la coppia Roger Estefania per restituire la nomination ricevuta nella precedente puntata. Si affrontano così al televoto Jeremias e la coppia composta da Roger Balduino ed Estefania Bernal.

