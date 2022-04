Raimondo Todaro fisico: com’era agli esordi il ballerino FOTO

By

Raimondo Todaro, scopriamo com’era il professore di Amici agli esordi e com’è diventato oggi e tutti i cambiamenti al suo fisico.

Raimondo Todaro è uno dei grandi protagonisti di Amici, uno dei professori di ballo, che forma la sua squadra insieme a Lorella Cuccarini. Da anni ormai il ballerino è uno dei volti noti del ballo italiano: scopriamo com’era agli esordi e com’è cambiato il suo fisico col passare degli anni.

Raimondo Todaro: com’è cambiato

Nato a Catania nel gennaio 1987, Raimondo Todaro ha iniziato prestissimo a ballare, già all’età di cinque anni, mostrando dunque una passione molto precoce e intensa. Studia molto, partecipa alle prime gare e vince le prime competizioni, ma il successo arriva grazie alla televisione, in particolare a Ballando con le stelle, dove viene scelto come maestro nel 2005 per concorrere con la Miss Italia Cristina Chiabotto.

Raimondo Todaro è uno dei grandi protagonisti di Ballando con le stelle, dove partecipa nei panni di maestro dal 2005 al 2020, quando poi lascia il programma della Rai e decide di approdare ad Amici, dove diventa il terzo maestro di ballo insieme ad Alessandra Celentano e Veronica Peparini.

Sono passati tanti anni dagli esordi televisivi di Todaro, ma il ballerino ha mantenuto il proprio fisico invidiabile, frutto di tanto allenamento e di una cura molto importante per uno che fa il suo mestiere.

Oggi, Raimondo Todaro ha 35 anni e chiaramente i segni del tempo, rispetto a quando ha esordito a venti anni in televisione, si vedono, ma non sembrano colpire più di tanto il ballerino, che si mantiene in forma e rimane una delle grandi star del ballo italiano grazie alla sua avventura nella scuola di Amici dopo i tanti anni a Ballando con le stelle.

